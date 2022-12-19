رهاسازی ۳۲ سهره طلایی از دست شکارچی متخلف در بجنورد

رضا شکاریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی گشت و کنترل مشترک پرسنل یگان حفاظت استان و شهرستان بجنورد در روز یک شنبه، از یک نفر صیاد پرندگان وحشی تعداد ۳۲ قطعه سهره طلایی زنده گیری شده کشف شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی ادامه داد: در همین رابطه از فرد متخلف تعداد ۳ حلقه تور زنده گیری پرندگان، ۲ عدد انبار نگهداری پرندگان، ۳ عدد قفس فلزی نگهداری پرندگان و یک دستگاه اسپیکر جهت پخش آواز پرندگان کشف شد.

وی عنوان کرد: ضمن تنظیم صورتجلسه تخلف در محل، کلیه ادوات جرم جهت تعیین تکلیف توسط مرجع قضائی توقیف شد.

شکاریان گفت: متهم بعد از تشکیل پرونده تخلف به مراجع قضائی معرفی شد.

وی بیان کرد: با دستور مقام قضائی پرندگان کشف شده در طبیعت رها سازی شدند.