حلقه مردم دور «جان فدا»/ همدلی و اخلاص؛ حلقه وصل ۱۰ هزار زائر

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: این روزها زائران از استان‌های مختلف کشور خود را به گلزار شهدای کرمان می‌رسانند تا سومین سالگرد شهادت شهید سلیمانی بهانه‌ای باشد برای تجدید عهدی دوباره با سید الشهدای مقاومت، این روزها قلب مقاومت در کرمان می تپد و از ترک، لر، کرد و بلوچ، فارس و عرب دور مرقد مطهر شهید سلیمانی جمع می‌شوند و اشک می‌ریزند.

این روزها گلزار شهدای کرمان شلوغ از تر همیشه است و این قطعه از بهشت میعادگاهی شده برای ارادت به شهدا و نقطه اتصال و اتحادی بر همدلی و همراهی مردم که نقطه وصلش شهیدی است که در طول ایام زندگی اش خالصانه برای مردم تلاش کرد و دغدغه اش سربلندی ایران اسلامی به عنوان حرمی است که محور جبهه مقاومت محسوب می‌شود.

مکتب سلیمانی درس همدلی می‌دهد

۳ سال از شهادت سردار دل‌ها گذشته است اما حالا شهید سلیمانی بعد از شهادتش بیشتر از گذشته در قلب مردم جای گرفته است، سرداری که مقابل تروریست‌ها ایستاد و ناجی جان هزاران نفر در لبنان، سوریه و عراق شد حالا میهمانانی از این کشورها نیز دارد و کرمانی‌ها تمام تلاش خود را به کار گرفته‌اند تا میزبانی خوب برای این زائران باشند.

موج جمعیت نشان می‌دهد جبهه مقاومت هر روز ریشه دار تر می‌شود و مردم در مکتب سلیمانی درس‌هایی برای همدلی، ایثار و تلاش برای پیشرفت آموخته‌اند

۲۸۰ موکب در استان کرمان راه اندازی و برای اسکان ۲۰ هزار زائر در طول هر شب برنامه ریزی شده است، در حالی که هنوز برنامه‌های سالگرد آغاز نشده اما طی هفته گذشته طبق آخرین آمار بیش از ۱۰ هزار زائر وارد کرمان شده و از گلزار شهدای کرمان بازدید کرده‌اند.

موج جمعیت نشان می‌دهد جبهه مقاومت هر روز ریشه دار تر می‌شود و مردم در مکتب سلیمانی درس‌هایی برای همدلی، ایثار و تلاش برای پیشرفت و توسعه آموخته‌اند.

وقتی وارد گلزار شهدای کرمان می‌شوید یک چیز در بین زائران مشترک است همه سعی می‌کنند خود را به مرقد شهید سلیمانی برسانند و دور او حلقه بزنند، سادگی و مردمی بودن این شهید و سنگ قبر ساده اش که کلمه سرباز بر روی آن نقش بسته است در کنار محبتی که از دل‌های مردم است اشک را بر چهره مردم روان می‌کند.

قلب ایران برای شهید سلیمانی می تپد

علی زائری است که از خراسان شمالی به استان کرمان آمده است، وی به خبرنگار مهر گفت: از زمان شهادت سردار سلیمانی هر سال برای سالگرد به کرمان می آیم، جو اینجا چنان صمیمانه و خالصانه است که انسان تصور می‌کند در بهشت قدم برمی دارد، شهید سلیمانی نمونه‌ای از یک انسان واقعی بود که خودش و تمام زندگی اش را وقف مردم ایران کرد و بدون هیچ ادعایی با تمام توانی که در وجودش بود برای این کشور جهاد کرد.

وی افزود: همین اخلاص را می‌توان در صورت تک تک زائرانی که در گلزار شهدای کرمان هستند مشاهده کرد و این مساله را کمتر جایی می‌توان مشاهده کرد، از اقوام مختلف و با زبان‌ها و گویش‌های مختلف مردم گرد هم جمع می‌شوند و قدر دان زحمات فردی هستند که مهمترین هدف زندگی اش اعتلای فرهنگ اهل بیت (ع) بود و اگر این شهید و یارانش نبودند مشخص نبود تروریست‌ها چه بلایی بر اماکن مقدسه ما در کربلا و نجف و سوریه می‌آوردند.

ساده زیستی و مردم داری شهید سلیمانی موجب محبوبیتش شد

محمد حسنی نیز از تبریز به کرمان آمده است که می‌گوید: حاجی یک دنیا از معرفت بود و می‌شد نمونه یک فرد مؤمن و متعهد به دین، اخلاق و مردم داری را در او یافت.

وی افزود: وقتی یک نفر چنین خود را فدای ما کرده است چطور ما قدر دان او نباشیم، یادمان باشد زمانی که داعش سوریه و عراق را گرفت و پشت مرزهای ایران آمد شهید سلیمانی و یارانش به پا خواستند و این لکه ننگ را از کشورهای اسلامی پاک کردند.

وی گفت: شهید سلیمانی توسط شقی‌ترین انسان‌های روی زمین به شهادت رسید و به در واقع رستگار شد و به آرزویش رسید، کسی که آمریکا و اسرائیل از شنیدن نامش هم وحشت داشتند خودش را در راه نجات مردم مسلمان منطقه فدا کرد.

مردم خوزستان قدردان فداکاری‌های حاج قاسم هستند

زهرا اسلامی زائر آبادانی است که می‌گوید: ما یادمان نرفته که در زمان سیل خوزستان شهید سلیمانی چگونه با بسیج امکانات به فریاد مردم رسید او در واقع میدان دار صحنه‌های سخت بود و هر کجا صدای مظلومی را می‌شنید اولین فردی بود که وارد کارزار می‌شد.

وی گفت: اکثر عملیات‌های لشکر ۴۱ ثارالله در طول دفاع مقدس نیز در خوزستان انجام شد و حالا ما مردم خوزستان قدر دان شهید سلیمانی هستیم چون او به دور از هر گونه حاشیه به یک چیز فکر می‌کرد، رضای خدا و کار برای مردم و در این مسیر همه موانع را کنار می‌زد.

اسلامی افزود: فردی که یکی از قدرتمندترین شهدای منطقه محسوب می‌شد در شهر محل تولدش تنها چیزی که دارد هزاران قلب عاشق او است که یک مکتب و جریان اجتماعی را ایجاد کرده است، همین ساده زیستی شهید سلیمانی است که موجب می‌شود مردم به اخلاص و تلاش این شهید ایمان داشته باشند.

هر جا صدای مظلومی شنیده می‌شد حاج قاسم لبیک می‌گفت

ظهراوی هم زائری از عمان است که خود را به کرمان رسانده است، وی می‌گوید: چگونه است که هر کجا یک مظلوم وجود دارد و در حق عده‌ای ظلم می‌شود همان جا حاج قاسم به عنوان مدافع مظلوم دیده می‌شود؟

وی می‌گوید: من هر فرد غیر ایرانی را اینجا دیدم به صورت شخصی یا خانوادگی به کرمان آمده است اینها از روی قلب و اعتقاد در اینجا حضور می‌یابند. ما دیدیم که چطور حاج قاسم زنان و کودکان عرب را از دست داعشی ها نجات داد.

مردم از روی قلب و اعتقاد در اینجا حضور می‌یابند. ما دیدیم که چطور حاج قاسم زنان و کودکان عرب را از دست داعشی ها نجات داد

وی افزود: کجای دنیا شما می‌بینید که یک ژنرال از کشوری دیگر جانش را کف دست بگذارد و بدون هیچ چشم داشتی وارد کارزار خطرناک شود و برای نجات جان آنها بجنگد، اینها آدم‌های خاصی هستند که در دنیا نظیر ندارند.

وی گفت: او جوانان فلسطین، یمن، عراق، سوریه، لبنان و سایر کشورهای مسلمان را بیدار کرد و به آنها گفت که می‌توانند از خودشان و کشورشان دفاع کنند و ایثار و فرهنگ شهادت را به آنها آموخت، این ارزش بسیار زیاد دارد.

مردم کرمان به خادمی زائران شهید سلیمانی افتخار می‌کنند

مسئول ستاد اسکان سالگرد شهید سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: برنامه‌ها در دهه مقاومت برگزار می‌شود و پیش بینی می‌کنیم اوج حضور زائران در کرمان در روز ۱۳ دی ماه باشد.

علی بیگ زاده گفت: همه مردم کرمان و مسئولان پای کار هستند تا میزبانی خوب برای زائران حاج قاسم باشیم.

وی کرمان را جهان شهر مقاومت دانست و گفت: تمهیدات لازم برای اسکان، خدمات رفاهی و پذیرایی از زائران در نظر گرفته شده و گلزار شهدا نیز برای برپایی مراسم آماده شده است.

وی ادامه داد: زائران از استان‌های مختلف کشور در حال وارد شدن به کرمان هستند و ما به میزبانی این زائران افتخار می‌کنیم.

سرمای هوای این روز و شب‌های کرمان مانعی برای خدمت رسانی به زائران نیست و کرمانی‌ها در تلاش هستند که هر یک خادمی برای زائران شهید سلیمانی باشند.