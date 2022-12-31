به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله عباسی ظهر شنبه در حاشیه بازدید از پره صیادی بندرکیاشهر، اظهار کرد: حل و بررسی مشکلات جامعه صیادی گیلان در اولویت قرار دارد.

وی با اشاره به بخشی از چالش‌های پیش روی صیادان گیلانی، افزود: حل مشکل بیمه صیادان که از مصوبات سفر هیئت دولت به گیلان است در دستور کار قرار دارد.

استاندار گیلان با بیان اینکه درآمد صیادان منعطف به صید و صیادی است، گفت: باید تدبیراتی اندیشیده شود تا با کاهش صید، امورات اقتصادی و معیشتی صیادان دچار خدشه نشود.

عباسی، صیادی و کشاورزی را حرفه اصلی گیلانیان برشمرد و بیان کرد: لحاظ بسته حمایتی با فراهم کردن بسترهای اقتصادی و اشتغال آفرین برای جامعه صیادی گیلان ضرورت دارد.

وی از تشکیل کمیته بررسی مشکلات جامعه صیادی گیلان خبر داد و افزود: فرمانداران شهرستان‌های ساحلی موظف به تشکیل ستاد حل مشکلات صیادان هستند و این کار باید هر چه سریع‌تر انجام شود.

استاندار گیلان با تاکید بر مانع زدایی در مسیر جامعه صیادی استان، بیان کرد: تمام ظرفیت دستگاه‌های اجرایی گیلان برای حل مشکلات صیادان استان بسیج می‌شود.