به گزارش خبرنگار مهر، بهرام دلفان امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران از افتتاح مرکز جامع بیماران خاص در پلی کلینیک فوق تخصصی مرکز آموزشی درمانی شهدای عشایر خرم آباد خبر داد.

وی، گفت: این مرکز با صرف هزینه‌ای بالغ بر دو میلیارد تومان اعتبار که مشتمل بر بخش‌های تالاسمی و هموفیلی بوده و هم اکنون شاهد افتتاح آن با ۱۰ تخت بیمارستانی هستیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان، گفت: مرکز جامع بیماران خاص که امروز افتتاح شد دارای سیستم گرمایشی، سرمایشی، مجهز به آسانسور و همچنین دارای واحدهای شنوایی سنجی، بینایی سنجی، توان بخشی، گفتار درمانی، روانشناسی بالینی، داروخانه بیماران خاص، مانند «دسفرال»، «نانوجید»، «ال وان» و انواع فاکتورهای تزریقی بیماران هموفیلی و نیز داروی تزریقی بیماران «اس ام ای» مانند «اپسینارازا» است.

دلفان، افزود: همچنین مرکز دندانپزشکی بیماران خاص به همراه دندان پزشک مقیم برای معاینه، ترمیم و دیگر اقدامات دندانپزشکی، ویزیت متخصصین داخلی، قلب، اکو و خون، بر اساس بسته‌های حمایتی وزارت بهداشت انجام می‌شود.

وی، گفت: با افتتاح این مرکز، توانسته‌ایم بخشی از مشکلات بیماران خاص استان را شناسایی و در زمینه پیشگیری و بهبود کیفیت درمانی و جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی، روانی و درمان به موقع بیماران، به اهداف مورد نظر خود نزدیک تر می‌شویم.

