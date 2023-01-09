مصالح خریداری شده طرح مسکن ملی نباید به نرخ روز محاسبه شود

حجت الاسلام محمدی سبزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح مسکن ملی گفت: برنامه ریزی در خصوص نحوه اجرای مسکن ملی صحیح نبود و از زمان شروع این طرح باید قیمت تمام شده هر واحد و همچنین قرارداد با متقاضیان لحاظ می‌شد اما متأسفانه این دو مؤلفه رعایت نشد.

وی ادامه داد: این موضوع سبب نارضایتی متقاضیان شده است.

حجت الاسلام سبزی افزود: در ابتدا بر اساس گفته‌های وزیر راه و معاونشان قرار بر این بود آورده شخصی متقاضیان بیش از ۲۰۰ میلیون تومان نباشد و مابقی نیز در غالب تسهیلات پرداخت شود.

نماینده مردم ساوه تصریح کرد: ستاد اجرایی که پیمانکار این طرح است، تعهد داده‌اند هزینه ساخت هر واحد بیش از ۵۵۰ میلیون تومان نباشد و با همان تسهیلات تا مرحله نازک کاری کار پیش برود.

حجت الاسلام سبزی با بیان اینکه مصالح دو سال پیش خریداری شده و نباید به قیمت روز محاسبه شود، گفت: تورم بالا است و هزینه‌ها افزایش یافته اما دلیل بر این نمی‌شود به مردم ظلم شود، مصالحی که دو سال پیش خریداری شده نباید به نرخ روز به محاسبه شود.

وی افزود: اخیراً هم پیمانکار اعلام کردند هزینه ساخت هر واحد بیش از ۵۵۰ میلیون تومان است و پیامک واریز ۵۰ میلیون تومان برای متقاضیان ارسال شده. دریافتی ماهانه یک کارگر چقدر است که بتواند هر دو ماه یک بار ۵۰ میلیون تومان پرداخت کند.

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس خاطرنشان کرد: جلسه‌ای با وزیر راه مبنی بر اینکه قرارداد با متقاضیان منعقد و قیمت تمام شده برای هر متقاضی اعلام شود، برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه بیشتر متقاضیان قشر کارگر هستند تلاش بر این است وام دیگری نیز برای تکمیل مسکن‌های ملی تخصیص داده شود که دیگر نیازی به پرداخت از سوی متقاضیان نباشد.

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس تصریح کرد: صحبت‌هایی با رئیس جمهور داشتیم در ادامه مسکن ملی زمین و تسهیلات به متقاضی داده شود که هم نارضایتی مردم کمتر باشد و هم اینکه با سرعت بیشتری کار انجام شود.