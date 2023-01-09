پارلمان یمن تحرکات بن گویر علیه مسجدالاقصی را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، هیئت رئیسه پارلمان یمن به تحرکات بن گویر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی هشدار داد.

هیئت رئیسه پارلمان یمن، یورش ایتمار بن گویر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی به محوطه های مسجدالاقصی در قدس اشغالی را محکوم کرد.

پارلمان یمن خواستار وحدت جهان عرب و اسلام علیه عادی سازی روابط سازشکاران با رژیم صهیونیستی و حمایت از ملت فلسطین و مقاومت قهرمانانه آن با همه ابزار ممکن شد.

لازم به ذکر است که «ایتمار بن گویر»، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، صبح سه‌شنبه، ۳ ژانویه با حمایت نیروهای پلیس این رژیم، حریم مسجد الاقصی را نقض کرد. بن گویر از شخصیت‌های راست افراطی در کابینه نتانیاهوست که بسیاری از مقامات اشغالگران و آمریکایی نسبت به تأثیر او بر تشدید بحران در اراضی فلسطینی هشدار داده‌اند.