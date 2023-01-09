به گزارش خبرگزاری مهر، خانم صاحبه غفاراوا، رئیس مجلس ملی آذربایجان، عصر امروز (دوشنبه ۱۹ دی ۱۴۰۱) در حاشیه نشست مجمع مجالس آسیایی با محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی که برای شرکت در این اجلاس به ترکیه سفر کرده است دیدار و گفت‌وگو کرد.

در ابتدای این دیدار قالیباف با اشاره به اهمیت روابط ایران و آذربایجان در حوزه مختلف سیاسی، اقتصادی و پارلمانی گفت: کشور همسایه، آذربایجان شرایط ویژه‌ای برای جمهوری اسلامی ایران دارد و در کنار روابط دوجانبه فرصت مناسبات پارلمانی می‌تواند نقش جدی در روابط ایفا کند.

وی افزود: امروز دو کشور به دنبال توسعه مراودات و عمق‌بخشی به مناسبت هستند و اطمینان دارم عمیقاً مسئولان دو کشور می‌خواهند روابط توسعه یابد.

قالیباف تأکید کرد: ما می‌توانیم در صحنه منطقه‌ای و جهانی روابط خوبی با هم داشته باشیم و هر قدر کشورهای منطقه با هم نزدیک باشند به نفع منطقه است و نباید اجازه داد کشورهای فرا منطقه‌ای در این زمینه دخالت کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: ما هیچ‌گونه تغییرات ژئوپلیتیکی را در مرز نمی‌پذیریم.

وی افزود: در خصوص توسعه مراودات با آذربایجان نیز موضع روشنی داریم و آماده توسعه تبادلات تجاری و ترانزیتی با کشور آذربایجان هستیم.

در ادامه خانم صاحبه غفاراوا ضمن ابراز خرسندی از دیدار با قالیباف طی سخنانی خواستار همکاری با جمهوری اسلامی ایران در سطح بین‌المللی شد و تصریح کرد: من بارها به کشور شما سفر کرده‌ام و از شما برای حضور در آذربایجان دعوت می‌کنم.

وی افزود: آنچه که دو کشور را به هم نزدیک می‌کند تنها جغرافیا و نزدیکی مرزی نیست بلکه هر دو مسلمان هستیم و بخش زیادی از مردم کشور ایران آذری زبان هستند.

وی ادامه داد: زمینه‌های همکاری فراوانی بین دو کشور وجود دارد اما مسائل مختلفی بر روابط ایران و آذربایجان تأثیرگذار است که روابط پارلمانی می‌تواند موجب تحکیم روابط دو کشور شود.

غفاراوا تاکید کرد: ما حامی صلح و امنیت و خواهان صلح و ثبات در منطقه هستیم.