تهدید بن گویر به عملیات نظامی دیگر علیه غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، «ایتمار بن گویر»، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی تهدید به آغاز یک عملیات نظامی دیگر علیه غزه همانند نبرد سیف القدس کرد.

بن گویر شامگاه سه شنبه در کنفرانسی خبری مدعی شد که کارشناسان اسرائیلی در دفترش نسبت به تکرار سناریوی نبرد سیف القدس هشدار داده‌اند.

او تاکید کرد که در تمامی جلسات و نشست‌هایی که برای برآورد اوضاع برگزار شده، ملاحظه کرده که خطری بزرگ امنیت داخلی رژیم صهیونیستی را تهدید می‌کند.

بن گویر مدعی شد که مهم‌ترین سناریویی که بیشتر کارشناسان و تحلیلگران اسرائیلی نسبت به آن هشدار دادند، این است که نبرد «نگهبان دیوارها ۲» در آستانه وقوع است و برای همین، باید به فکر تقویت نیروهای پلیس و گارد مرزی و تأسیس گارد ملی برای جلوگیری از تکرار این سناریو بود.

ائتلاف حزب لیکود با احزاب دست راستی موجب بروز چالش‌های داخلی و خارجی بیشماری برای نتانیاهو شده است. واگذاری پست‌های امنیت عمومی و وزارت «توسعه نقب و جلیل» به ایتمار بن گویر، انتقال بخشی از اختیارات وزارت جنگ به‌ویژه تعیین سیاست‌های امنیتی کرانه‌باختری به بتصلائل اصوطریچ نشان دهنده افزایش فضای «دو قطبی» در میان اعراب ۱۹۴۸ و یهودیان از یک سو و از سوی دیگر سبب تشدید اختلافات با دولت بایدن و اتحادیه اروپا است.

این عناصر افراطی به دنبال اجرای طرح‌هایی همچون «الحاق کامل کرانه باختری»، «یهودی سازی قدس شرقی»، «افرایش فشار بر نوار غزه»، «تحمیل آموزش‌های دینی در مدارس» و … در سرزمین‌های اشغالی هستند. کارشناسان مسائل فلسطین اشغالی معتقدند که تداوم این روند موجب افزایش اختلافات میان قشر مذهبی و سکولار ساکن در رژیم صهیونیستی خواهد شد. همچنین پیشبرد طرح الحاق کرانه باختری و تداوم شهرک سازی غیرقانونی در این منطقه، عملاً زیر پا گذاشتن قطع‌نامه‌های شورای امنیت سازمان ملل و توافق‌نامه اسلو خواهد بود. برهمین اساس پیش‌بینی می‌شود طی ماه‌های‌آینده (با فرض بقای دولت) سطح تنش سیاسی میان دولت بایدن و اتحادیه اروپا با کابینه راست‌گرای نتانیاهو افزایش یابد.