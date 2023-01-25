هوای اصفهان در وضعیت زرد/ شاخص هوا ۹۶ است

مسئول امور کنترل کیفیت هوا در معاونت حمل و نقل شهرداری اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: میانگین شاخص هوای کلانشهر اصفهان در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت هشت صبح امروز چهارشنبه پنجم بهمن ماه براساس داده‌های دریافتی ۱۱ ایستگاه شهرداری در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شد.

جمشید لقایی با اشاره به این که امروز شاخص هوا در چهار ایستگاه در وضعیت ناسالم است، افزود: شاخص هوا در ایستگاه دانشگاه صنعتی با ۱۲۲، رهنان با ۱۱۶، کاوه با ۱۱۲ و محله ولدان (ورزشگاه میثاق) با ۱۰۷ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس است.

وی ادامه داد: شاخص هوا در محله کردآباد و خیابان میرزا طاهر با ۸۵، میدان انقلاب و میدان باهنر با ۹۰، میدان فیض با ۸۷، فرشادی با ۷۲ و سپاهان شهر با ۶۷ AQI در وضعیت زرد و قابل قبول است.‌

مسئول کنترل کیفیت هوا در معاونت حمل و نقل شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: همچنان به همه شهروندان اصفهانی به ویژه افراد آسیب پذیر از جمله سالمندان، افراد دارای بیماری‌های ریوی و قلبی، زنان باردار و کودکان توصیه می‌شود فعالیت‌های سنگین و طولانی در فضای باز را کاهش دهند.

به گزارش مهر، براساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان حفاظت محیط زیست (منطقه اصفهان)، شاخص هوا در خیابان احمدآباد و رودکی با ۹۳ در وضعیت قابل قبول و در بزرگراه خرازی با ۱۰۱، خیابان پروین با ۱۰۶ و خیابان استانداری با ۱۱۰ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شد. همچنان ایستگاه جی، باغ غدیر و خواجو قطع است.

امروز ایستگاه‌های پایش هوا در شاهین شهر با ۷۶ AQI در وضعیت قابل قبول و مبارکه با شاخص ۱۴۳ AQI در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس بوده و مابقی ایستگاه‌ها در شهرهای مجاور اصفهان از جمله سجزی، خمینی‌شهر، زرین‌شهر و منطقه صنعتی دولت آباد و کاشان نیز قطع است.

اداره کل هواشناسی استان اصفهان نیز اعلام کرد تا روز پنجشنبه ۶ بهمن ماه رخداد مه، کاهش دما و سکون جوی در شهر اصفهان حاکم است و انباشت غلظت آلاینده‌های جوی به کاهش کیفیت هوای این شهر می‌انجامد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.