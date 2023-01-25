توهین به مقدسات اسلامی از سوی اروپا در جهت تفرقه است

کشیش داریاووش عزیزیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این اهانت‌ها به مقدسات دینی، خصوصاً مقدسات اسلامی برای اولین بار در اروپا نیست که اتفاق افتاده است بلکه قبلاً نیز از سوی نشریه شارلی ابدو فرانسه و دیگر نشریات و سیاستمداران غربی با قرآن سوزی و … علیه مقدسات مسلمین اتفاق افتاده است.

وی افزود: این اقدامات و توهین‌ها به هیچ وجه مورد قبول جامعه مسیحیت نیست چرا که آموزه‌های دینی ما و کتاب مقدس احترام به مقدسات دینی و اعتقادی همه ادیان و انسان‌ها را محترم می‌شمارد و البته این اهانت به قرآن فقط توهین به اسلام نیست بلکه توهین به همه ادیان آسمانی است که ریشه آن اهداف سیاسی تفرقه انگیزانه است.

کشیش کلیسای شرق آشور ارومیه با بیان اینکه کتاب مقدس اجازه اهانت به هیچ فرد و گروهی را نمی‌دهد، اضافه کرد: این اقدام‌های موهن در جهت تفرقه انداختن بین امت اسلامی و امت مسیحیت و شعله ور کردن تفرقه در دنیا و ماهی گرفتن از آب گل آلود است و ما این اقدام‌ها را به شدت محکوم می‌کنیم.

وی در ادامه به اقدام اخیر اتحادیه اروپا علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اشاره کرد و بیان داشت: سپاه پاسداران جزو نیروهای مورد اعتماد و شاخص ایران است و همیشه در همه صحنه‌ها؛ چه در دوران دفاع مقدس و چه بعد از آن در حراست از مرزهای کشور و آبادانی ایران عزیز در صحنه بود و زحمات زیادی کشیده است.

کشیش عزیزیان تصریح کرد: این اقدامات اروپایی‌ها اهداف سیاسی دارد وگرنه سپاه یک نیروی شاخص و شناخته شده در دنیاست و اهداف و کارهای آن در جهت خدمت به ملت و کشور بر کسی پوشیده نیست و این اقدام اتحادیه اروپا راهبردی نخواهد داشت.