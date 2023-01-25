صیادان گلستان امسال ۲۱ قطعه ماهی خاویاری مولد صید کردند

به گزارش خبرنگار مهر اسماعیل جباری شامگاه چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: صید ماهیان خاویاری تنها با هدف تأمین مولد مورد نیار مراکز بازسازی ذخایر انجام میشود.
مدیرکل شیلات گلستان افزود: به همین منظور تمام ماهیان خاویاری صید شده با نظارت کارشناسان شیلات، برای بازسازی و مولدگیری به مرکز بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی ماهیان خاویاری شهید مرجانی منتقل میشوند.
وی گفت: از ابتدای فصل صید ماهیان خاویاری در آبهای استان تاکنون ۲۱ قطعه ماهی خاویاری توسط صیادان خاویاری استان صید شده است.
جباری ادامه داد: صیادان ماهیان خاویاری استان هر ساله، در سه دوره صید پاییزه، زمستانه و بهاره راهی دریا میشوند.
گفتنی است، حدود ۱۱۶ گونه ماهی شناخته شده و ۶۴ زیرگونه در دریای خزر زیست میکنند که از این مجموع حدود ۱۷ گونه آن ارزش تجاری دارد.
ماهیان خاویاری از خانواده تاس ماهیان از جمله گونههای آبزی کم نظیری هستند که با توجه به قدمت آنها به عنوان فسیلهای زنده شناخته میشوند.
این ماهیان به ۲۷ گونه و زیرگونه در جهان تقسیم میشوند، پنج گونه از ماهیان خاویاری ممتاز جهان شامل فیل ماهی یا بلوگا، تاسماهی روسی یا چالباش، تاسماهی ایرانی یا قرهبرون، ماهی شیپ و ماهی ازونبرون یا سوروگا گونههای اصلی دریای خزر هستند.
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