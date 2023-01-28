ایران به مصونیت مراکز دیپلماتیک پایبند است

فتح‌الله توسلی نماینده مردم کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره حمله مسلحانه روز گذشته (جمعه ۷ بهمن ماه) به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران، گفت: پیش از هر چیز این اقدام مسلحانه را به شدت محکوم می‌کنیم. مراکز دیپلماتیک در قوانین بین‌المللی مصونیت دارند و جمهوری اسلامی نیز به این موضوع پایبند است؛ ایران همواره تاکید کرده که امنیت نهادها و مراکز دیپلماتیک باید تأمین شود بنابراین این حمله از نگاه ایران محکوم است.

وی تصریح کرد: وزارت خارجه اعلام کرده که موضوع را بررسی می‌کند، همچنین سخنگوی وزارت امور خارجه نیز موضع رسمی ایران را اعلام کرده است. قطعاً مسئولان و نهادهای مربوطه ابعاد این موضوع را با اولویت بالا بررسی می‌کنند. فارغ از مقامات سیاسی، نیروی پلیس انتظامی نیز بررسی‌های فنی را ادامه می‌دهد تا عوامل احتمالی مربوط به این اقدام دستگیر شوند.

توسلی با تاکید بر اینکه آذربایجان کشور دوست و همسایه ایران است، بیان کرد: موضوع قابل توجه این است که جمهوری اسلامی به همسایگان نگاه ویژه دارد و ارتباط با آنها را در اولویت قرار داده است. از ابتدای انقلاب، تلاش بر این بوده که بهترین روابط دیپلماتیک با همسایگان کشور برقرار و حفظ شود.

نماینده مردم کبودرآهنگ در مجلس با اشاره به اینکه ایران و آذربایجان مشکل خاصی در روابط سیاسی ندارند، تاکید کرد: برخی کشورها تلاش می‌کنند به نوعی از این حادثه سواستفاده کنند و در اخبار غیرموثق خود عنوان کردند که فردی که دست به حمله مسلحانه زده، سابقه فعالیت در برخی نهادها را دارد. انگیزه آنها این است که روابط سیاسی و دیپلماتیک ایران و کشورهای دیگر را دچار مشکل کنند؛ اما چنین هدفی محقق نخواهد شد.

وی ادامه داد: از مسئولان جمهوری آذربایجان نیز می‌خواهیم پیش از آنکه نتایج رسمی بررسی‌ها اعلام شود، مواضعی اتخاذ نکنند که به روابط خوب میان دو کشور آسیب بزند و همچون گذشته به مسئولان جمهوری اسلامی اعتماد کنند. قطعاً نتیجه بررسی‌های تکمیلی به سرعت به اطلاع مردم کشور، منطقه و مسئولان جمهوری آذربایجان خواهد رسید.