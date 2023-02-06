تعداد قدم های مورد نیاز برای کاهش وزن چقدر است

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، «آماندا پالوچ»، استادیار دپارتمان حرکت شناسی دانشگاه ماساچوست، می‌گوید: «در حالی که شواهد در مورد اینکه دقیقاً چند قدم در روز برای کاهش وزن نیاز است محدود است، کارشناسان می‌گویند که هر هفته حدود ۱۵۰ تا ۳۰۰ دقیقه ورزش با شدت متوسط تا شدید برای کاهش وزن مؤثر است.»

به گفته پالوچ، «این میزان به طور متوسط ۲۲ دقیقه در روز در سطح پایین و ۴۵ دقیقه در سطح بالا است. و ما می‌دانیم که برای کاهش وزن و حفظ وزن، واقعاً باید به سطح بالاتر رسید.»

نتایج یک مطالعه نشان داده است که ۱۰۰۰۰ قدم در روز، که حدود ۳۵۰۰ قدم از آنها به عنوان فعالیت بدنی متوسط تا شدید برای حداقل ۱۰ دقیقه باشد، با افزایش کاهش وزن در یک مداخله رفتاری همراه با یک رژیم غذایی با کالری محدود مرتبط است.

مطالعه دیگری نشان داد که به ازای هر ۲۰۰۰ قدم ثبت شده توسط یک شرکت کننده در مطالعه، خطر مرگ زودهنگام بین ۸٪ تا ۱۱٪ کاهش می‌یابد. محققان همچنین دریافتند که ۹۸۰۰ قدم در روز بیشترین فایده را دارد.

و مطالعه‌ای که اخیراً منتشر شده است، نشان می‌دهد که ۱۰۰۰۰ قدم پیاده روی در روز خطر ابتلاء به زوال عقل، بیماری قلبی و سرطان را کاهش می‌دهد.

به گفته محققان، پیاده‌روی یا دویدن بیشتر برابر است با کالری سوزی بیشتر. به طور کلی، به ازای هر ۱.۵ کیلومتر راه رفتن یا دویدن ۱۰۰ کالری سوزانده می‌شود.