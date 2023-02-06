جلسه علنی آغاز شد/ بررسی طرح مالیات بر سوداگری در دستورکار مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش جلسه علنی امروز (دوشنبه ۱۷ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد. دستورکار این جلسه به شرح زیر است:



ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی



گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکلهای صنفی- تخصصی (اعاده شده از شورای نگهبان)



ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی



ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اجتماعی در مورد طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت



گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح یک فوریتی حمایت مالی از افشاگران فساد



بررسی طرح نحوه مواجهه با قانع کننده نبودن پاسخ وزیر



گزارش کمیسیون اصل نود (۹۰) قانون اساسی در مورد عضویت ایران در موافقتنامه آب و هوایی پاریس



انتخاب سه نفر از نمایندگان با معرفی کمیسیون اجتماعی به عنوان ناظر در کمیته هماهنگی اشتغال استان



انتخاب یک نفر از نمایندگان به عنوان عضو ناظر در شورای معادن استان



انتخاب یک نفر از نمایندگان جهت عضویت در هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان



انتخاب یک نفر از نمایندگان از هر یک از کمیسیون‌های عمران و امنیت ملی و سیاست خارجی و دو نفر از کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به عنوان ناظر در شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران