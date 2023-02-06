به گزارش خبرگزاری مهر، جلد پنجم و پایانی مجموعه «بر شانه‌های اقیانوس» نوشته حجت الاسلام علی رهبر عضو هیأت علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه صنعتی اصفهان به‌تازگی توسط انتشارات کتاب جمکران منتشر و راهی بازار نشر شده است.

نهج‌البلاغه پس از قرآن کریم، بزرگ‌ترین کتاب برای راهنمایی و هدایت انسان در تمامی ابعاد زندگی بشر است و بزرگانی که درباره آن قلم زده‌اند بر این مهم اجماع نظر دارند که این کتاب ارزشمند فقط برای مسلمانان یا شیعیان نیست، بلکه برای هدایت تمامی بشریت است. مطالعه کتاب ارزشمند نهج‌البلاغه به زندگی انسان برکت و مسیر زندگی را تغییر می‌دهد. فردی که به معارف کتاب نفیس و گران بهای نهج‌البلاغه توجه داشته باشد، همه بخش‌هایی را که برای یک انسان کامل و برای یک جامعه انقلابی نیاز است در می‌یابد.

نهج‌البلاغه به ۱۸ زبان ترجمه شده و در زبان فارسی هم نزدیک به ۱۰۰ ترجمه بر این کتاب نوشته شده است. یکی از این ترجمه‌ها ترجمه حجت‌الاسلام علی رهبر است که باتوجه به آشنایی با زبان عربی و سال‌ها تدریس نهج‌البلاغه در دانشگاه‌ها تصمیم گرفتند برای انس بیشتر و ارتباط‌گیری نسل جوان با این کتاب گران‌سنگ ترجمه و همچنین شرحی بر آن بنویسند و حاصل آن شد کتابی پنج جلدی به نام بر شانه‌های اقیانوس که سه جلد اول مختص خطبه‌های حضرت و ترجمه و شرح آن‌ها و جلد چهارم ترجمه و شرح نامه‌های امیرالمؤمنین است و این مجموعه با جلد پنجم که در برگیرنده حکمت‌های حضرت است و به تازگی به چاپ رسیده کامل شده است.

بدیهی است که هر چقدر هم زمینه برای انس با نهج‌البلاغه فراهم شود، بالاخره از یک نقطه‌ای باید وارد عمل شد و خواندن و مطالعه این کتاب را شروع کرد. بی‌تردید داشتن یک برنامه منظم فردی یا تشکیل جلسات خانوادگی و… می‌تواند تأثیر بیشتری در این خصوص داشته باشد.

حجت الاسلام علی رهبر به پشتوانه تدریس چهل ساله نهج البلاغه برای دانشجویان، شرحی ادیبانه با مخاطب جوان به نگارش درآورده، اثری موجز و مفید برای ارتباط بیشتر نسل نو، از سخنان آسمانی علی بن ابیطالب علیه السلام.

جلد پنجم این اثر با ۳۷۰ صفحه و قیمت ۱۶۰ هزار تومان همراه با نمایه و کتاب نامه کل مجموعه عرضه شده است.