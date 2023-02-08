۲۰۰ زون لغزشی روستایی در مازندران شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی محمدی عصر چهارشنبه در مراسم افتتاح ۵۶ پروژه مدیریت بحران در استان با اشاره به مساحت ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار هکتاری حوزه آبخیز استان که تحت تأثیر پدیده‌های طبیعی مختلف است و با بیان ویژگی خاص استان مازندران، گفت: استان مازندران جزو ۵ استان بلاخیز کشور است و یکی از پرتنوع ترین و پرتعداد ترین مخاطرات را در استان داریم.

وی با اشاره به پیگیری استاندار مازندران در حوزه پیشگیری از بحران‌ها، گفت: در سال گذشته، ۱۹۷ پروژه با اعتبار ۳۰۲ میلیارد در استان مازندران طراحی شد که امروز، ۵۶ پروژه با اعتبار ۲۰۲ میلیارد تومان در حوزه‌های بسیج سازندگی، آب منطقه‌ای، شهرداری زیراب، پل سفید و محمودآباد و اداره کل منابع طبیعی ساری و نوشهر افتتاح خواهد شد.

این مسئول به اعتبار ۲۲۳ میلیارد تومان در حوزه تثبیت رانش و پل، ۵۷ میلیارد تومان در مرحله اول و ۱۱۴ میلیارد تومان در مرحله دوم بازسازی و امدادرسانی سیل، ۳۷۰ میلیارد تومان برای تثبیت رانش و سردهنه مزارع در ۱۶ شهرستان، ۱۶ میلیارد در سفر رهبری اشاره کرد و گفت: جمع کل اعتبارات ۶ ماه اخیر بالغ بر ۷۹۱ میلیارد تومان بود که نسبت به مشابه سال قبل رشد ۱۰۴ درصدی داشته است.

وی با بیان اینکه مازندران یکی از پرمخاطره‌ترین استان‌های کشور است به خسارت بیش از ۵ هزار میلیاردی سیل مرداد ماه، ۵۶ مورد آتش سوزی و ۴۳ مورد زلزله در سال جاری، شناسایی ۲ هزار و ۵۰۰ نقطه حادثه خیز در حوزه راهداری و شناسایی ۲۰۰ زون لغزشی روستایی اشاره کرد و افزود: در استان حدود ۴۵۰ مورد سازه غیراستاندارد وجود دارد که ۳۴۰ مورد آن رفع معارض شده و برای استاندارد سازی نیازمند اعتبار لازم است.

محمدی در ادامه با اعلام اینکه ۱۷ مکان برای احداث سالن چند منظوره اختصاص یافته است، خاطرنشان کرد: برخی از این سال‌ها به اتمام رسیده و نیازمند تجهیز است و مابقی نیازمند اعتبار لازم برای ساخت است.