مدال طلای مسابقات پرورش اندام کشور بر گردن ورزشکار چهارمحالی

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید محمدی از کسب مدال طلای مسابقات پرورش اندام کشور توسط فردین مردانی خبر داد.

وی تصریح کرد: این ورزشکار استان با شرکت در مسابقات قهرمانی کشور مقام اول رده سنی پیشکسوتان مستر دو، دسته ٧٠ کیلوگرم در رشته بادی بیلدینگ کشور را کسب و به اردوی تیم ملی دعوت شد.

رئیس هیئت بدنسازی و پرورش اندام چهارمحال و بختیاری افزود: نوزدهمین دوره مسابقات پرورش اندام باشگاه‌های کشور و انتخابی تیم ملی جهت شرکت در مسابقات مستریونیورس به میزبانی شهر قم برگزار و ورزشکاران در رشته‌های بادی کلاسیک و بادی بیلدینگ در سه رده سنی جوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان به رقابت با یکدیگر پرداختند.

محمدی خاطرنشان کرد: فردین مردانی روز جمعه ۲۸ بهمن ماه در مسابقات جهانی که به میزبانی رامسر برگزار می‌شود، به رقابت با دیگر ورزشکاران می‌پردازد.