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۲۳ بهمن ۱۴۰۱، ۱۳:۱۸

رئیس هیئت بدنسازی و پرورش اندام چهارمحال و بختیاری عنوان کرد؛

مدال طلای مسابقات پرورش اندام کشور بر گردن ورزشکار چهارمحالی

مدال طلای مسابقات پرورش اندام کشور بر گردن ورزشکار چهارمحالی

شهرکرد_رئیس هیئت بدنسازی و پرورش اندام چهارمحال و بختیاری گفت: فردین مردانی مدال طلای مسابقات پرورش اندام کشور را بر گردن آویخت و به اردوی تیم ملی دعوت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید محمدی از کسب مدال طلای مسابقات پرورش اندام کشور توسط فردین مردانی خبر داد.

وی تصریح کرد: این ورزشکار استان با شرکت در مسابقات قهرمانی کشور مقام اول رده سنی پیشکسوتان مستر دو، دسته ٧٠ کیلوگرم در رشته بادی بیلدینگ کشور را کسب و به اردوی تیم ملی دعوت شد.

رئیس هیئت بدنسازی و پرورش اندام چهارمحال و بختیاری افزود: نوزدهمین دوره مسابقات پرورش اندام باشگاه‌های کشور و انتخابی تیم ملی جهت شرکت در مسابقات مستریونیورس به میزبانی شهر قم برگزار و ورزشکاران در رشته‌های بادی کلاسیک و بادی بیلدینگ در سه رده سنی جوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان به رقابت با یکدیگر پرداختند.

محمدی خاطرنشان کرد: فردین مردانی روز جمعه ۲۸ بهمن ماه در مسابقات جهانی که به میزبانی رامسر برگزار می‌شود، به رقابت با دیگر ورزشکاران می‌پردازد.

کد مطلب 5707502

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