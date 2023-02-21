به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی‌اصغر صدری رئیس ستاد اجرایی «اولین همایش بین‌المللی و پنجمین همایش ملی تبیین اندیشه‌های دفاعی امام خامنه‌ای» که صبح امروز (سه‌شنبه) در سازمان عقیدتی سیاسی سازمان صنایع دفاع برگزار شد، گفت: سربلندی هر ملتی وابسته به عواملی است که اندیشمندان همواره بر آن تاکید دارند، که یکی از این مؤلفه‌ها امنیت و اقتدار است و کسی شک ندارد که امنیت پایه هر رشد و توسعه‌ای است.

وی سیاست و علم و تکنولوژی را از دیگر عوامل توسعه دانست و افزود: در کنار سیاست، امنیت، و تکنولوژی، اقتصاد به عنوان تکمیل کنند این عوامل برای توسعه کشور است.

صدری تصریح کرد: از سالیان گذشته وزارت دفاع تلاش دارد که توسعه دفاعی کشور را بر مبنای اندیشه‌های مقام معظم رهبری تبیین کند و بر همین اساس اساتید دانشگاه نقشه راهی را تدوین کردند و در چهار همایش و با جمع‌آوری مقالات علمی به تبیین اندیشه‌های ایشان پرداختیم و بر همین اساس یک الگوی دفاعی برای نیروهای مسلح استخراج خواهد شد البته به دنبال تبیین این فرهنگ دفاعی در ابعاد مختلف هستیم.

وی عنوان کرد: با بیش از صد دانشگاه کشور همکاری داریم و در ۴۴ دانشگاه همایش‌هایی در این حوزه تا کنون برگزار شد و در این راستا حوزه‌های علمیه مانند حوزه علمیه قم نیز با ما در این جهت همکاری دارند بر همین اساس تا کنون مقالات ارائه شده در همایش پیش رو بیش ۹۰۰ مقاله ارائه شده و در کل تا کنون ۵ هزار و چهار صد مقاله در این زمینه تدوین شده است.

صدری بیان کرد: اولین همایش بین‌المللی و پنجمین همایش ملی تبیین اندیشه‌های دفاعی امام خامنه‌ای در روز هشتم اسفندماه با سخنرانی یکی از سران قوا در سالن همایش‌های امام علی (ع) شهرک امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به حضور مهمانان خارجی در این همایش گفت: مجامع علمی از دانشگاه‌های مختلف در این زمینه با ما همکاری دارند و ۹۰ مقاله از دانشجویان خارجی به دبیرخانه همایش ارسال شده است.

وی تصریح کرد: دستیابی به آرمان‌های بلند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مستلزم تلاش و کوشش همه جانبه در تمام عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، دفاعی و امنیتی است. بدین جهت تدوین الگوی نظری اندیشه دفاعی امام خامنه‌ای مدظله العالی که الهام گرفته از مکتب اسلام ناب محمدی (ص) است به منظور ترسیم و اجرای راهبردها و برنامه‌های دفاعی منطبق با اندیشه معظم له، در بازه زمانی معین و رسیدن به جایگاه شایسته و تعیین شده در افق چشم انداز بیست ساله ایران اسلامی، الزامی است.

وی ادامه داد: وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برای رسیدن به الگو مورد نظر، در سال ۱۳۹۰ اقدام به تشکیل دبیرخانه دائمی تبیین اندیشه دفاعی امام خامنه‌ای مدظله العالی با اهداف، شناسایی و تبیین، تدوین الگوی دفاعی، گفتمان سازی، فرهنگ سازی و عملیاتی نمودن اندیشه و رویکردهای دفاعی امام خامنه‌ای مدظله العالی کرده است.

حجت الاسلام صدری گفت: تشکیل و راه اندازی ساختار شورای سیاستگزاری- ستاد اجرایی- کمیته علمی- کمیته تدوین- کمیته داوری- کمیته امنیت- کمیته تبلیغات- کمیته پشتیبانی، تدوین و تأیید نقشه راه و دستورالعمل اجرایی - راه اندازی پایگاه اطلاع-رسانی tademam از جمله اقدامات ما در این حوزه بوده است.

حجت الاسلام صدری گفت: ۲۶ عنوان کتاب مرجع در محورهای فراخوان شده همایش تا کنون تدوین شده است.