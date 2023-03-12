نمایش «مسیر عاشقی» در ۲ یادمان خوزستان اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین همایش ملی تئاتر خیابانیِ راهیان نور که از ۲۰ اسفندماه امسال در یادمان فتح‌المبین شروع به کار کرد با اجراهای مستمر در یادمان‌ها ادامه دارد.

نمایش خیابانی «مسیر عاشقی» به نویسنده و کارگردان سید حسام‌الدین شریعت‌مداری کاری از هنرمندان استان لرستان در یادمان‌های فتح‌المبین و اروند روایتگر حماسه‌ها بودند.

«مسیر عاشقی» حکایت نامه رسانی از زمان جنگ است که مردم را دور خود جمع می‌کند و در مورد شغل خود و محتویات داخل نامه‌ها با مردم صحبت می‌کند و در انتها نامه‌ای از شهدا را در میان مردم پخش می‌کند که حاوی وصایای شهداست.

اجرای هنرمندانه این گروه اجرایی در مراسم افتتاحیه و یادمان اروند آبادان در حضور کاروان‌های استان‌های سمنان و خراسان جنوبی، اصفهان و مازندران لحظه‌های احساسی را رقم زد که بازتاب گسترده‌ای در میان مخاطبان داشت.

در این این نمایش سید حسام شریعتمداری ایفای نقش می‌کند.

از دیگر عوامل این نمایش می‌توان به دستیار کارگردان «نوشین معظمی گودرزی»، موسیقی «علی الیاسی»، مدیر صحنه «هلیا کلهر»، طراح بروشور «ایمان سیاح» و مشاور هنری «رامشیر گودرزی» اشاره کرد.

در روزهای آینده، گروه‌های شرکت کننده از استان‌های اصفهان، همدان، آذربایجان غربی، لرستان، تهران، فارس، ایلام، کردستان و خوزستان در یادمان‌های هویزه، دهلاویه، فتح‌المبین، شلمچه، یادمان اروند، نهر خین و موزه‌ی دفاع مقدس خرمشهر آثارِ نمایشی خود را اجرا خواهند کرد.

پنجمین همایش ملی تئاتر خیابانیِ راهیان نور به‌عنوان رویداد محوری راهیان نور با دبیریِ «مصطفی بوعذار» هنرمندِ خوزستانی برگزار می‌شود.

این همایش با حمایت ستاد مرکزی راهیان نور، معاونت امور هنری وزارت ارشاد، اداره کل هنرهای نمایشی، ستاد کنگره ملی شهدای خوزستان، استانداری خوزستان، انجمن هنرهای نمایشی کشور، سپاه حضرت ولی‌عصر (عج) و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان از ۲۰ اسفندماه ۱۴۰۱ تا دوم فروردین ۱۴۰۲ برگزار می‌شود.