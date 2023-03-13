به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی صفری یکشنبه‌شب در مراسم اختتامیه اولین دوره مسابقات آزاد مهارت گبه بافی مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ربه) استان بوشهر اظهار داشت: حوزه فرش بافی در شهرستان گناوه باید توسعه یابد و نگاه ویژه ای در این حوزه نیاز است.

فرماندار گناوه افزود: صنعت فرش استان بوشهر در حوزه صادرات وضعیت خوبی نداشته و در سال ۱۴۰۰ کمترین صادرات را در این حوزه داشتیم و باید با توسعه مهارت‌های فنی در این حوزه و تربیت نیروی ماهر زمینه صادرات این حوزه ارزآور را گسترش دهیم.

وی مهارت آموزی را زمینه ساز توسعه و پیشرفت در هر صنف و صنعتی دانست و اضافه کرد: برای رسیدن به بازار جهانی در حوزه صادرات فرش باید بر روی داشته‌ها، قابلیت‌ها و مهارت‌های خود تمرکز کرده تا سرآغازی برای پیشرفت روز افزون ما در حوزه‌های مختلف مانند صنعت فرش باشد.

صفری با اشاره به اینکه امروزه انواع آموزش‌های مهارتی به دلیل ابعاد کاربردی و علمی بودن شأن در ایجاد و رشد قابلیت‌های انسانی نقش قابل توجهی دارند، تصریح کرد: برای اقتصاد دانش بنیان و تحول اساسی در حوزه اقتصادی و دانش بنیان نیاز به دانش و مهارت روز است.