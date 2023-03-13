توافق عربستان و ایران تأثیرات جهانی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، «سید ابراهیم امین السید» رئیس شورای سیاسی حزب الله لبنان در نشستی که در مرکز فرهنگی امام خمینی (ره) در شهر بعلبک برگزار شد تاکید کرد: توافق میان عربستان و ایران یک رخداد جهانی است و تأثیرات آنچه برای دوستان و چه برای دشمنان گسترده خواهد بود.

وی در ادامه افزود: آمریکایی‌ها اعلام کرده‌اند که این توافق شکستی برای سیاست‌های بایدن و همچنین سیاست‌های آمریکا در خاورمیانه به شمار می‌رود و در مقابل به مثابه یک پیروزی برای چین در منطقه محسوب می‌شود.

السید تاکید کرد: صهیونیست‌ها نیز این توافق را یک شکست بزرگ برای تل آویو می‌دانند. عملکرد آمریکا و اسرائیل همواره در مسیر تنش زایی و ایجاد درگیری میان عربستان و ایران بوده است.

وی همچنین بیان کرد: گفتگوها میان ایران و عربستان از مدتها قبل در کشورهای مختلف در جریان بوده و نهایتاً به این توافق منجر شد. توافق مذکور می‌تواند تأثیراتی بر تحولات منطقه داشته باشد.

نجیب میقاتی، نخست وزیر دولت پیشبرد امور لبنان نیز روز گذشته خرسندی کشورش را از تحولات اخیر در پرونده روابط عربستان و ایران اعلام کرد.

میقاتی افزود: عربستان طرفی دارای نفوذ قوی در جهان عرب است و ثقل عربی، اسلامی و منطقه‌ای گسترده‌ای دارد و توافق در روابط عربستان و ایران بر کل منطقه از جمله لبنان تأثیر مثبت می‌گذارد.

وی تاکید کرد که آرامش و توقف دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه موجب افزایش سطح توسعه می‌شود.