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۱ فروردین ۱۴۰۲، ۱۵:۵۷

پنجره مهر؛

انتظار زائران و مجاوران برای دیدار با رهبری

انتظار زائران و مجاوران برای دیدار با رهبری

مشهد - زائران و مجاوران بارگاه رضوی برای دیدار با رهبر معظم انقلاب انتظار می‌کشند.

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به گزارش خبرنگار مهر، با شروع مراسم سخنرانی نوروزی رهبر معظم انقلاب در حرم مطهر رضوی، زائران و مجاوران برای دیدار ایشان انتظار می‌کشند.

مردم در صفوف متراکم و طویل در حال ورود به رواق امام خمینی (ره)،، محل سخنرانی رهبری حضور دارند.

کد مطلب 5738105

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