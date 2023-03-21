انتظار زائران و مجاوران برای دیدار با رهبری

به گزارش خبرنگار مهر، با شروع مراسم سخنرانی نوروزی رهبر معظم انقلاب در حرم مطهر رضوی، زائران و مجاوران برای دیدار ایشان انتظار میکشند.
مردم در صفوف متراکم و طویل در حال ورود به رواق امام خمینی (ره)،، محل سخنرانی رهبری حضور دارند.
مشهد - زائران و مجاوران بارگاه رضوی برای دیدار با رهبر معظم انقلاب انتظار میکشند.
به گزارش خبرنگار مهر، با شروع مراسم سخنرانی نوروزی رهبر معظم انقلاب در حرم مطهر رضوی، زائران و مجاوران برای دیدار ایشان انتظار میکشند.
مردم در صفوف متراکم و طویل در حال ورود به رواق امام خمینی (ره)،، محل سخنرانی رهبری حضور دارند.
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