عراق اجازه فعالیت پ.ک.ک در خاک خود را نمی دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، نخست وزیر عراق این سخنان را امروز در جریان دیدار علی باباجان وزیر امور خارجه ترکیه با وی در شهر بغداد بیان داشت.

المالکی در این دیدار گفت : حزب کارگران کردستان یک سازمان پلید تروریستی است و تصمیم به بستن دفاتر آن و عدم اجازه به این حزب برای فعالیت در خاک عراق گرفته ایم.

نخست وزیر عراق تاکید کرد: فعالیت های حزب کارگران کردستان امنیت عراق و ترکیه را تهدید می کند و ما هر کاری را که باعث جلوگیری از فعالیت های تروریستی این حزب شود، انجام خواهیم داد.

در بیانیه دفتر نخست وزیری عراق آمده است : نوری المالکی در دیدار با باباجان همچنین بر تمایل فراوان دولت عراق برای برقراری بهترین روابط با کشور همسایه ترکیه براساس اصل عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر و اجازه ندادن به سازمان های تروریستی برای استفاده از عراق به عنوان پایگاهی به منظور وارد کردن زیان به روابط بغداد با کشورهای همسایه و نیز منابع مشترک فیمابین تاکید کرد.

نوری المالکی همچنین درباره افزایش فرصت ها برای گفتگو و برچیدن عوامل اختلاف زا از طریق هماهنگی و همکاری با دولت ترکیه به ریاست رجب طیب اردوغان ابراز خوشبینی کرد.

وی به تهدید یکی از سرکردگان حزب پ.ک.ک برای حمله به خطوط لوله نفت عراق اشاره و بر ضرورت ادامه همکاری آنکارا و بغداد در زمینه مبارزه با تروریسم و تلاش بیشتر و استفاده کامل از ابزارهای سیاسی، گفتگو و نشست و نیز فعالیت کمیته مشترک دوجانبه و نیز کمیته سه جانبه با آمریکا و عدم تکیه بر اقدام نظامی به عنوان تنها گزینه تاکید کرد.

نخست وزیر عراق گفت : مهمترین کاری که باید انجام دهیم ادامه روابط خوب میان عراق و ترکیه و عدم تاثیر این بحران بر روابط دو کشور است که می خواهیم در همه زمینه ها گسترش یابد.

از سوی دیگر، وزیر امور خارجه ترکیه بر حمایت از دولت عراق و احترام کشورش به وحدت، ثبات و حاکمیت عراق و نیز تمایل برای همکاری با هدف مقابله با خطر تروریسم تاکید کرد.

وی همچنین درباره پایان حضور حزب کارگران کردستان در خاک عراق و حل این بحران از طریق همکاری دو کشور ابراز امیدواری کرد.