اجرای ۲۴۹ طرح اشتغالزایی برای مددجویان کمیته امداد کوچصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا امیری ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به طرح‌های اشتغالزایی و خودکفایی مددجویان گفت: کمیته امداد کوچصفهان موفق به اجرای ۲۴۹ طرح اشتغال در سال گذشته شد که برای ایجاد این تعداد طرح اشتغال، ۲۲ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شد.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) کوچصفهان با اشاره به اینکه طرح‌های اشتغال اجرا شده شامل کشاورزی و باغداری، خرید ماشین آلات کشاورزی، دامپروری، شیلات، صنایع دستی و فعالیت‌های صنعتی است افزود: ۵۶ طرح شهری و ۱۹۳ طرح روستایی بود.

وی با بیان اینکه ۴۸ زن سرپرست خانوار موفق به ایجاد اشتغال شدند تصریح کرد: در سال گذشته تعداد ۱۹۴ نفر از مددجویان موفق به شرکت در دوره‌های مختلف آموزشی و اخذ مدرک شدند.

امیری با اشاره به ساخت و تعمیرات مسکن محرومین در سال گذشته گفت: تعداد ۱۱ واحد مسکن برای مددجویان با ارزش ریالی ۱۶ میلیارد ریال احداث و تعداد ۳۷ مورد تعمیرات مسکن محرومین با هزینه ۱۰ میلیارد ریال انجام شد.

وی از جمع آوری ۸۰ میلیارد ریال کمک‌های مردمی در قالب صدقات، مناسبت‌ها و زکات طی سال گذشته خبر داد و گفت: طی سال گذشته ۲۵ میلیارد ریال توسط حامیان و خیرین به حساب ۲۷۰ فرزند یتیم و محسن این شهر واریز گردید.

امیری با اشاره به پرداخت ۱۴۷ فقره تسهیلات کارگشایی به مبلغ ۱۷ میلیارد و ۵۵۰ میلیون ریال به خانوارهای تحت حمایت بیان کرد: در سال گذشته ۶۶ مورد کمک هزینه جهیزیه به نوعروسان و ۱۵ کمک هزینه ازدواج به نودامادان به ارزش ریالی ۱۳ میلیارد ریال پرداخت شد.

رئیس کمیته امداد کوچصفهان عنوان کرد: تعداد ۴۹ نفر پوشینه بگیر، ۶۷ نفر بیمار صعب العلاج و ۴ نفر بیمار خاص تحت پوشش این نهاد هستند و ۹۳۹ نفر از خدمات درمانی بهره مند شدند که در این خصوص یک میلیارد و ۴۸۰ میلیون ریال هزینه پرداخت شد.

