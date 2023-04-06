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۱۷ فروردین ۱۴۰۲، ۲۰:۱۶

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس آذربایجان‌ شرقی:

تقوا و ولایت مداری از شاخصه‌های برجسته شهید صیادشیرازی بود

تقوا و ولایت مداری از شاخصه‌های برجسته شهید صیادشیرازی بود

تبریز-مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس آذربایجان‌ شرقی گفت: سپهبد شهید علی صیاد شیرازی ولایت مدار کامل بود و در هر شرایطی مطیع و تحت امر محض فرماندهی کل قوا قرار داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر دریادار دوم رضا عباسی روز پنجشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری مراسم سالگرد شهادت سپهبد علی صیادشیرازی، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام مکتب ایثار و شهادت به خصوص امیر دل‌ها، بر لزوم زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا در جامعه و توسط مردم و مسئولان تاکید کرد.

وی تقوا و ولایت مداری را از شاخصه‌های برجسته شهید صیادشیرازی برشمرد که همین خصوصیات باعث ایجاد و تقویت وحدت بین نیروهای مسلح شد.

امیر عباسی با بیان ویژگی‌های فردی، اجتماعی و نظامی سپهبد شهید صیاد شیرازی، اظهار کرد: این شهید والامقام به نماز اول وقت اهمیت زیادی قائل بود و به همگان نماز اول وقت را توصیه می‌کرد و آمادگی رزمی را در کنار تقوا با اهمیت می‌دانست.

وی با بیان اینکه سپهبد شهید صیادشیرازی در بین نیروهای مسلح جایگاه ویژه‌ای داشت، یادآور شد: هشت سال دفاع مقدس موجب شد که ما چنین بزرگواران و مردان سلحشور را بشناسیم و به وجود آنها افتخار کنیم و لازم است شخصیت و زندگی این فرماندهان به نسل‌های جدید منتقل شود.

امیر عباسی به اجرای برنامه‌های تدارک دیده شده برای گرامیداشت سالگرد شهادت صیاد شیرازی اشاره و از مدیران دستگاه‌های اجرایی و فرماندهان لشکری مستقر در آذربایجان شرقی درخواست کرد با نهایت توان در راستای زنده نگه داشتن یاد و خاطره این شهید کارهای ماندگار و فاخری انجام دهند.

کد مطلب 5748222

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