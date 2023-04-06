به گزارش خبرگزاری مهر، امیر دریادار دوم رضا عباسی روز پنجشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری مراسم سالگرد شهادت سپهبد علی صیادشیرازی، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام مکتب ایثار و شهادت به خصوص امیر دلها، بر لزوم زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا در جامعه و توسط مردم و مسئولان تاکید کرد.
وی تقوا و ولایت مداری را از شاخصههای برجسته شهید صیادشیرازی برشمرد که همین خصوصیات باعث ایجاد و تقویت وحدت بین نیروهای مسلح شد.
امیر عباسی با بیان ویژگیهای فردی، اجتماعی و نظامی سپهبد شهید صیاد شیرازی، اظهار کرد: این شهید والامقام به نماز اول وقت اهمیت زیادی قائل بود و به همگان نماز اول وقت را توصیه میکرد و آمادگی رزمی را در کنار تقوا با اهمیت میدانست.
وی با بیان اینکه سپهبد شهید صیادشیرازی در بین نیروهای مسلح جایگاه ویژهای داشت، یادآور شد: هشت سال دفاع مقدس موجب شد که ما چنین بزرگواران و مردان سلحشور را بشناسیم و به وجود آنها افتخار کنیم و لازم است شخصیت و زندگی این فرماندهان به نسلهای جدید منتقل شود.
امیر عباسی به اجرای برنامههای تدارک دیده شده برای گرامیداشت سالگرد شهادت صیاد شیرازی اشاره و از مدیران دستگاههای اجرایی و فرماندهان لشکری مستقر در آذربایجان شرقی درخواست کرد با نهایت توان در راستای زنده نگه داشتن یاد و خاطره این شهید کارهای ماندگار و فاخری انجام دهند.
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