سرعت عمل پلیس ساوجبلاغ در دستگیری سارق خودروی سرقتی

سرهنگ علی سلیمانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی مبنی بر تردد یک دستگاه خودروی پژو ۲۰۷ سرقتی در سطح حوزه استحفاظی که سابقه سرقت از شهر تهران را داشته، شناسایی و توقیف خودروی مورد نظر در دستور کار مأموران پاسگاه انتظامی شهرک هیو این شهرستان قرار گرفت.

سرهنگ سلیمانی افزود: با حضور مأموران در محل اعلامی، خودرو سرقتی با رؤیت پلیس اقدام به فرار کرد که سرانجام مأموران با تعقیب و گریز آن را متوقف و یک نفر را در این خصوص دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان ساوجبلاغ با اشاره به اینکه متهم با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد، گفت: پلیس در راه برقراری امنیت تمام توان و تجهیزات خود را به کار گرفته و اجازه هیچ گونه خودنمایی به مخلان نظم و امنیت را نخواهد داد.