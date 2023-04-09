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۲۰ فروردین ۱۴۰۲، ۱۳:۲۹

بازتاب دیدار سیدحسن نصرالله و هنیه در وبگاه صهیونیستی

بازتاب دیدار سیدحسن نصرالله و هنیه در وبگاه صهیونیستی

دیدار اخیر دبیرکل حزب‌الله لبنان با رئیس دفتر جنبش حماس در وبگاه صهیونیستی واللا بازتاب داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب‌نیوز، وبگاه صهیونیستی واللا امروز یکشنبه در گزارشی نوشت: دیدار سیدحسن نصرالله دبیرکل حزب‌الله لبنان و اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در شرایطی انجام شد که همه جبهه‌ها (اطراف اراضی اشغالی) وضعیت تنش‌آمیزی دارد و در روزهای اخیر چندین راکت از اراضی لبنان به سوی اسرائیل پرتاب شده است.

واللا عنوان کرد: این دیدار همچنین همزمان با تحولات اخیر مسجدالاقصی و تشدید عملیات‌های مقاومتی در کرانه‎‌باختری و غزه انجام شده است.

این وبگاه صهیونیستی در ادامه عنوان کرد: باور این مساله بسیار سخت است که پرتاب موشک از اراضی لبنان بدون موافقت حزب‌الله لبنان انجام شده باشد و این رخداد از طرفی بیانگر این واقعیت است که ایران نیز به این درگیری‌ها ورود کرده است.

گفتنی است منابع لبنانی امروز یکشنبه از دیدار سیدحسن نصرالله و اسماعیل هنیه در بیروت خبر دادند. از موضوعات مهم این دیدار بررسی آخرین تحولات فلسطین و منطقه به ویژه بررسی میان آمادگی محور مقاومت و همکاری اضلاع آن در مواجهه با رویدادهای اخیر بوده است.

کد مطلب 5750504

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