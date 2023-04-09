بازتاب دیدار سیدحسن نصرالله و هنیه در وبگاه صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب‌نیوز، وبگاه صهیونیستی واللا امروز یکشنبه در گزارشی نوشت: دیدار سیدحسن نصرالله دبیرکل حزب‌الله لبنان و اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در شرایطی انجام شد که همه جبهه‌ها (اطراف اراضی اشغالی) وضعیت تنش‌آمیزی دارد و در روزهای اخیر چندین راکت از اراضی لبنان به سوی اسرائیل پرتاب شده است.

واللا عنوان کرد: این دیدار همچنین همزمان با تحولات اخیر مسجدالاقصی و تشدید عملیات‌های مقاومتی در کرانه‎‌باختری و غزه انجام شده است.

این وبگاه صهیونیستی در ادامه عنوان کرد: باور این مساله بسیار سخت است که پرتاب موشک از اراضی لبنان بدون موافقت حزب‌الله لبنان انجام شده باشد و این رخداد از طرفی بیانگر این واقعیت است که ایران نیز به این درگیری‌ها ورود کرده است.

گفتنی است منابع لبنانی امروز یکشنبه از دیدار سیدحسن نصرالله و اسماعیل هنیه در بیروت خبر دادند. از موضوعات مهم این دیدار بررسی آخرین تحولات فلسطین و منطقه به ویژه بررسی میان آمادگی محور مقاومت و همکاری اضلاع آن در مواجهه با رویدادهای اخیر بوده است.