پویش سفیر حرکت راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، مهدی بادپا، مدیرکل پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی اذعان کرد: پویش سفیر حرکت با حضور انجمن های علمی دانشجویی و دانشجویان سراسر کشور و همزمان با پانزدهمین دوره جشنواره بین المللی حرکت برگزار می شود، در این پویش معرفی جشنواره حرکت در قالب کلیپ و اینفوگرافی به مسابقه گذاشته شده است.

وی افزود: شرکت کنندگان در این پویش برای تهیه کلیپ و اینفوگرافی می توانند از طریق شیوه نامه دوره پانزدهم جشنواره و منابع موجود در برگزاری همه دوره های جشنواره در فضای اینترنت و ... کسب اطلاعات کنند.

بادپا ادامه داد: دریافت آثار برای حضور در این مسابقه از طریق وبسایت جشنواره با آدرس https://festival.dmsrt.ir/ (بخش جشنواره ها، گزینه تکمیلی جشنواره حرکت) امکان پذیر بوده و کارشناسان انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه ها با استفاده از پروفایل خود می توانند آثار را ارسال کنند.

مدیرکل پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم خاطرنشان کرد: فرصت ارسال آثار تا ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ تعیین و از منتخبین این پویش به عنوان برگزیدگان پانزدهمین جشنواره بین المللی حرکت در بخش مسابقه معرفی جشنواره تجلیل می شود.

براساس این گزارش، علاقه مندان به شرکت در این پویش می توانند با در نظر گرفتن شرایط زیر آثار خود را به این دبیرخانه ارسال کنند؛

۱- حداکثر حجم مجاز فایل برای ارسال کلیپ ها، ۱۰۰ مگابایت در نظر گرفته شده و پسوند های مجاز mp۴,mpeg,flv,mkv,zip,rar است. همچنین برای حفظ کیفیت اصلی اثر، امکان ارسال لینک فایل اصلی برای دانلود پیش¬بینی شده است.

۲-برای تهیه اینفوگرافیک نیز، حداکثر حجم مجاز فایل ارسالی ۵۰ مگابایت و در ابعاد ۵۰ در ۷۰ سانتی بوده و پسوندهای مجاز برای این بخش pdf,zip,rar است.

۳-درج نام انجمن صاحب اثر (در صورت وجود)، نام صاحبان اثر و اطلاعات تماس نماینده صاحبان اثر الزامی است.