مراسم احیای شب قدر در ۱۳ بقعه کهگیلویه و بویراحمد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عباس نصیر الاسلامی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران، افزود: در شبهای قدر، بقاع متبرکه میزبان زائران و گردشگران مذهبی با افطاری ساده هستند.
وی با بیان اینکه برگزاری مراسم جز خوانی قرآن کریم در بقعه متبرکه امامزاده جعفر (ع) گچساران در ماه مبارک رمضان در قالب طرح ضیافت الهی در حال برگزاری است، ابراز داشت: همچنین بر اساس برنامه ریزیهای انجام شده مراسم احیای شبهای قدر در ۱۳ بقعه متبرکه شاخص استان برگزار میشود.
نصیر الاسلامی با تاکید بر اینکه طرح «ضیافت الهی» در بقاع متبرکه شاخص استان اجرا میشود، عنوان داشت: اقامه نماز جماعت، برپایی سخنرانی مذهبی، بیان احکام، محافل انس با قرآن کریم، اجرای مراسم جزءخوانی، راهاندازی خیمههای معرفت و مشاوره مذهبی از جمله این برنامهها است.
نظر شما