بازدید معاون رئیس جمهور از پتروشیمی گچساران/پیشرفت طرح۹۷ درصد است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن منصوری، معاون اجرایی رئیس جمهوری صبح شنبه از روند احداث پتروشیمی گچساران بازدید کرد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد در حاشیه بازدید از پتروشیمی گچساران، گفت: عملیات ساخت پتروشیمی گچساران ۹۷ درصد پیشرفت دارد.

سید علی احمد زاده افزود: پتروشیمی گچساران با اشتغال ۷٠٠ نفر طی سفر دوم هیئت دولت به استان وارد فاز بهره برداری می‌شود.

احمد زاده با بیان اینکه یکهزار و ۲۸۲ میلیون یورو برآورد هزینه کلی طرح است، اظهار کرد: محصولات تولیدی مجتمع پتروشیمی گچساران ۱۸۴ هزار تن سیتری پلاس و یک میلیون تن اتیلن خواهد بود.

وی ابراز داشت: از ظرفیت مازاد تولید ۴٠٠ هزار تنی مجموعه به عنوان مواد اولیه سایر پتروشیمی‌ها استفاده خواهد شد.

استاندار گفت: نیاز ارزی پروژه ۴۸۵ میلیون یورو بوده که پوشش اعتبار ارزی ۲۱۶ میلیون یورویی در آن محقق شد.