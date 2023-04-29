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۹ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۰:۵۶

بازدید معاون رئیس جمهور از پتروشیمی گچساران/پیشرفت طرح۹۷ درصد است

بازدید معاون رئیس جمهور از پتروشیمی گچساران/پیشرفت طرح۹۷ درصد است

یاسوج_ معاون اجرایی رئیس جمهوری از روند عملیات ساخت پتروشیمی گچساران بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن منصوری، معاون اجرایی رئیس جمهوری صبح شنبه از روند احداث پتروشیمی گچساران بازدید کرد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد در حاشیه بازدید از پتروشیمی گچساران، گفت: عملیات ساخت پتروشیمی گچساران ۹۷ درصد پیشرفت دارد.

سید علی احمد زاده افزود: پتروشیمی گچساران با اشتغال ۷٠٠ نفر طی سفر دوم هیئت دولت به استان وارد فاز بهره برداری می‌شود.

احمد زاده با بیان اینکه یکهزار و ۲۸۲ میلیون یورو برآورد هزینه کلی طرح است، اظهار کرد: محصولات تولیدی مجتمع پتروشیمی گچساران ۱۸۴ هزار تن سیتری پلاس و یک میلیون تن اتیلن خواهد بود.

وی ابراز داشت: از ظرفیت مازاد تولید ۴٠٠ هزار تنی مجموعه به عنوان مواد اولیه سایر پتروشیمی‌ها استفاده خواهد شد.

استاندار گفت: نیاز ارزی پروژه ۴۸۵ میلیون یورو بوده که پوشش اعتبار ارزی ۲۱۶ میلیون یورویی در آن محقق شد.

کد مطلب 5766145

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