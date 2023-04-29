کشف ۷۲ کیلوگرم گوشت فاسد در اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، علی رحیمی‌آذر بعدازظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ۷۲ کیلوگرم گوشت تاریخ مصرف گذشته در پی بازدید و نظارت بر نحوه فعالیت واحدهای اقتصادی در قالب گشت مشترک تعزیرات، از یک واحد قصابی در شهر اردبیل کشف و ضبط شد.

وی با بیان اینکه این قصابی متخلف با نصب پارچه به مدت ۱۰ روز پلمب شد، گفت: آلایش مرغ و گوشت تاریخ مصرف گذشته کشف شده در این قصابی معدوم شد و واحد متخلف با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی و رسیدگی تحویل مراجع قضائی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل خاطرنشان کرد: بازرسان همچنین موفق شدند از ۲ دبه بزرگ پلاستیکی موجود در این قصابی که روی آن با پتو پوشیده شده بود، در مجموع ۱۸۰ کیلوگرم آلایش مرغ کشف و ضبط کنند.

رحیمی‌آذر با بیان اینکه بهداشت و سلامتی مردم خط قرمز مسئولان بوده و با متخلفان این حوزه بدون اغماض طبق قانون برخورد خواهد شد، گفت: تمامی واحدهای تولیدی، خدماتی و توزیعی و اصناف در استان زیر ذره‌بین تعزیرات هستند و به صورت مداوم بر نحوه عملکرد آنها نظارت می‌شود.

وی افزود: هموطنان می‌توانند گزارش‌های خود در رابطه با احتکار، قاچاق کالا، گرانفروشی و کم‌فروشی و عرضه کالا خارج از شبکه توزیع را از طریق سامانه ارتباطی ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت، سامانه تلفن گویای ۱۳۵ اطلاع دهند.