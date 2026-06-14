کشف انبار گوشت‌ فاسد در اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال آفاقی با اشاره به حضور میدانی نمایندگان دادستانی جهت نظارت بر وضعیت بازار، اظهار کرد: متعاقب وصول گزارش مردمی و اعزام نماینده در رأس اکیپ تلفیقی، یک انبار بزرگ گوشت و آلایش حیوانی فاسد در نزدیکی یکی از روستاهای اطراف اردبیل شناسایی شد.

وی افزود: از انبار غیربهداشتی و غیراصولی موصوف، حدود ۳۰ تن گوشت، سیرابی و کله‌پاچه فاسد کشف شده است.

دادستان اردبیل گفت: در خصوص موضوع و بازرسی اخیر از صنف قصابان، ۳ نفر دستگیر و روانه زندان شده و پرونده قضایی متشکله به‌صورت ویژه در حال تحقیقات مقدماتی و رسیدگی است.

آفاقی تأکید کرد: تهدید علیه بهداشت عمومی و سوء استفاده از شرایط حاکم برای عرضه کالاها و اقلام و اجناس تقلبی، فاسد و تاریخ‌گذشته یا بی‌کیفیت اشد مجازات و برخورد قاطعانه را در پی دارد.