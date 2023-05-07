مخالفت آژانس داران با دریافت نرخ دلاری از گردشگران خارجی

حرمت الله رفیعی رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مطرح شدن دوباره دریافت نرخ دلاری از گردشگران خارجی توسط جامعه هتلداران کشور و انجمن تورگردانان بیان کرد: در کجای دنیا سراغ داریم که هر کسی حاضر باشد برای منافع خودش اعلام کند از یک گروه گردشگر دلار میگیریم از گروه دیگری نمیگیریم؟ چه کسی برای آن تعیین تکلیف میکند؟
وی گفت: برخی میگویند نرخ دلاری از گروهی که ما به ایران آوردیم؛ دریافت نکنید اما اگر کسی دیگری این گروه از گردشگران را به ایران آورد از او بگیرید. این چه عدله اشتباهی است؟ مگر چند ماه پیش نبود که ایرلاینها نرخ ارزی را پیش کشیدند و دیدند چقدر برای ما تبعات داشت. ما متعهد به اجرای پیمانهای بین المللی هستیم. شما میتوانید بگویید نرخ روی بُرد دارم و اگر گروه داشته باشم تخفیف میدهم. اما نمیتوانید حتی مازاد بر آن رفتار کنید و رانتی را برای گروهی ایجاد کرده و گروه دیگر را از آن رانت محروم کنید.
رفیعی بیان کرد: چرا نرخ واقعی را اعلام نمیکنید یا افزایش قیمت نمیدهید آیا فکر میکنید هتلها خالی میماند؟ در اوج پیک سفر ما دیدیم که هتلها خالی بودند. با این رفتارها از ورود توریست به کشور جلوگیری میشود. وقتی این کار را انجام میدهید مسافر مقصدش را عوض میکند.
این فعال گردشگری گفت: میگویند کشورهای دیگر برای هتلها دو نرخ دارند. در حالی که آنها فضایی را مهیا میکنند که گردشگر از آن استفاده بهینه کند. تعداد اندکی از عمده گردشگرانی که به کشوری میروند، از مراکز فرهنگی آن دیدن میکنند بسیاری از گردشگران از منابع طبیعی آن کشورها استفاده میکنند ما بخشی از این گردشگران را به هر دلیلی نداریم. بخش دیگری هم با تلنگر کوچکی که در کشور میخورد، از دست میدهیم.
وی ادامه داد: هنوز گردشگری در ایران خفته است. قبل از کرونا کشور همسایه از ۴۰ میلیون گردشگر در قبل از کرونا به ۵۰ میلیون گردشگر به بعد از کرونا رسید ولی چرا بخش خصوصی کشور ما آنقدر غیرفعال است. ما باید یاد بگیریم این رخوت را از بین ببریم. ایرلاینها در سالهای اخیر به کرات افزایش قیمت داشته اند. هر بار فضای جامعه را ملتهب میکنند. سال گذشته ۳۰۰ درصد افزایش قیمت داشتند و بعد که اعتراض کردیم به ۱۰۰ درصد رساندند و گفتند که هیچ افزایش نرخی نداشتیم. در شرایطی که مقام معظم رهبری کاهش تورم را مطرح میکند، دقیقاً بر خلاف مقامات ایشان تلاش میشود که تورم ایجاد شود!
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