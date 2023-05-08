بارندگی های سیل آسا در شرق چین/تخلیه ۱۴ هزار نفر از ساکنان منطقه

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از چاینا دیلی، بر اساس اعلام مدیریت اورژانس استان، از ۱۴ اردیبهشت تا ساعت ۱۶ روز ۱۸ اردیبهشت، بارش شدید در این منطقه ۴۹۷ هزار نفر را تحت تأثیر قرار داده و در مجموع ۱۴ هزار نفر خانه‌های خود را ترک کرده اند.

ستاد کنترل سیل و امداد خشکسالی دولتی چین یک واکنش اضطراری سطح ۵ را برای کنترل سیل اعلام کرد. عملیات نجات در حال انجام است.

جنوب چین امسال به دلیل توزیع نابرابر بارندگی با یک چالش بزرگ سیل مواجه است.

طبق اعلام مقامات محلی، هفت شهر جیانگشی، از جمله فوژو، جیان، ییچون و سینیو، تحت تأثیر سیل قرار گرفتند و محصولات زراعی به مساحت ۶۷۷۰۰ هکتار آسیب دیدند که خسارت اقتصادی مستقیم آن حدود ۵۲۰ میلیون یوان (۷۵.۲ میلیون دلار) برآورد شده است.

بر اساس گزارش مرکز ملی هواشناسی، بیشتر مناطق جنوب رودخانه یانگ تسه در روز دوشنبه با بارش شدید باران مواجه هستند و انتظار می‌رود بارش ماهانه به حداکثر میزان بارندگی ثبت‌شده در ماه می نزدیک شود یا از آن فراتر رود.

باران‌های شدید باعث آبگرفتگی مناطق شهری و زمین‌های کشاورزی شده است و مقامات محلی را بر آن داشته تا تیم‌های واکنش اضطراری را بسیج کنند.

تلویزیون مرکزی چین گزارش داد، چهار مقام از منطقه شینلو در لونگیان، فوجیان، که حوالی ساعت ۱:۴۰ بامداد روز یکشنبه در حال بررسی سطح آب رودخانه لونگ چوان بودند، پس از سیل ناگهانی که باعث فروریختن یک پل شد، مفقود شدند.

وزارت منابع آب از مقامات محلی خواسته است تا تمام تلاش خود را برای تقویت سیستم دفاعی خود در برابر باران شدید و سیل انجام دهند.