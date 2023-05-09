میزبانی کرمان از پناهندگان مطلوب است

به گزارش خبرگزاری مهر، وولف دیتریش هایم، صبح چهارشنبه در دیدار با استاندار کرمان گفت: خدمات خیلی مطلوبی در این استان به جمعیت پناهندگان داده می‌شود.

وی گفت: سفیر اتریش در ایران، گفت: بسیاری از پناهندگان افغانستانی در کرمان هستند و خدمات خیلی خوبی در این استان به جمعیت پناهندگان داده می‌شود.

وی با بیان اینکه ۲ سال پیش به‌دنبال قدرت گرفتن طالبان در کشور افغانستان، خیلی از مردم افغانستان به دنبال پناهندگی بودند، افزود: بسیاری از این پناهندگان افغانستانی در کرمان هستند.

سفیر اتریش در ایران با اشاره به اینکه بعد از این اتفاق کشور اتریش تصمیم گرفت به کشورهایی که درگیر پناهندگی اتباع افغانستانی هستند، کمک کند، گفت: در برگزاری کلاس‌های آموزشی به پناهندگان کمک‌های خوبی داشتیم.

او با بیان اینکه در جریان زلزله بم، کشور اتریش کمک خوبی به ایران داشته است، افزود: از آشنایی بیشتر و شناخت بیشتر استان کرمان استقبال می‌کنیم.

دیتریش هایم با اشاره به اینکه خوشحال می‌شوم که مجدداً در ماه‌های آینده به کرمان سفر کنم و با این استان و ظرفیت‌های آن بیشتر آشنا شوم، بیان کرد: امیدوار هستیم این سفر باعث شود که ارتباط بین ۲ کشور بیشتر شود و ما آنچه را که به چشم می‌بینیم به خوبی انتقال بدهیم.