تولید محصولات باغی ١٢ میلیون تن برآورد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج حاصل از طرح آمارگیری باغداری در سال ۱۴۰۱ توسط مرکز آمار ایران منتشر شد.

بر این اساس، ٦٤ درصد از کل تولید محصولات باغی در سال ١٤٠١ مربوط به محصولات سیب، پرتقال و نارنگی، انگور و خرما بوده است.

طرح آمارگیری باغداری در سال ١٤٠١ اجرا شد. بر اساس نتایج حاصل از طرح یاد شده، مقدار تولید محصولات دائمی در سال ١٤٠١ حدود ١٢ میلیون تن برآورد شده است.

مساحت باغ‌ها و قلمستان‌های کشور در سال ١٤٠١، حدود ۱.۹ میلیون هکتار برآورد شده که ٦٩ درصد باغ ساده (تک محصولی) و ٣١ درصد باغ مخلوط (چند محصولی) بوده است.

مقایسه نتایج حاصل از این طرح با دوره قبل نشان می‌دهد که مقدار تولید محصولات دائمی حدود ٨ درصد کاهش یافته است. ٦٤ درصد از کل تولید محصولات باغی در سال ١٤٠١ مربوط به محصولات سیب، پرتقال و نارنگی، انگور و خرما بوده است.

مقدار تولید پرتقال و نارنگی در سال ١٤٠١، در حدود ٣ میلیون تن برآورد شده که ٩ درصد افزایش نسبت به سال ١٣٩٨ یافته است.

مقدار تولید سیب در سال ١٤٠١، حدود ٢ میلیون تن برآورد شد که نسبت به سال ١٣٩٨ در حدود ١١ درصد کاهش داشته است.

برآورد مقدار تولید انگور در سال ١٤٠١، حدود ١, ٤ میلیون تن بوده که ٢٧ درصد کاهش نسبت به سال ١٣٩٨ داشته است.

مقدار تولید خرما در سال ١٤٠١، در حدود ١ میلیون تن برآورد شده که ٢١ درصد کاهش نسبت به سال ١٣٩٨ را نشان می‌دهد.

نتایج حاصل از این آمارگیری نشان می‌دهد که ٦٧ درصد باغ‌ها و قلمستان‌های کشور در ١٠ استان کشور (کرمان، خراسان رضوی، فارس، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، مازندران، اصفهان، یزد، سیستان و بلوچستان و زنجان) واقع شده است.