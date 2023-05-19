پیش بینی وضعیت جوی کشور/ وزش باد و افزایش دما

به گزارش خبرگزاری مهر، روز جمعه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ در استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، بخشهایی از کرمانشاه، کردستان، ایلام خوزستان، بوشهر، غرب و ارتفاعات کرمان، جنوب اصفهان، جنوب یزد و ارتفاعات زاگرس مرکزی در استانهای فارس، کهگیلویه و بویراحمد و جنوب چهارمحال و بختیاری رگبار و رعد و برق و وزش باد پیش بینی میشود.
روزهای شنبه و یکشنبه هفته پیش رو، بر شدت بارش در استانهای واقع در شمال غرب، غرب و جنوب غرب افزوده میشود.
همچنین روز شنبه در بخشهایی از جنوب، بخشهایی از مرکز و مناطقی از خراسان جنوبی و کرمان و یکشنبه علاوه بر این مناطق در شرق و استانهای واقع در دامنههای جنوبی البرز نیز رگبار باران گاهی با رعد و برق و وزش باد پیش بینی میشود.
در سواحل دریای خزر نیز به ویژه در گیلان و غرب مازندران از شنبه تا بامداد دوشنبه، شاهد بارش باران با احتمال رعدوبرق خواهیم بود.
دوشنبه اول خرداد ۱۴۰۲، در مناطقی از خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کرمان نیز رگبار پراکنده گاهی با رعد و برق و وزش باد و در سایر مناطق کشور جوی پایدار پیش بینی میشود.
سه شنبه در خراسان شمالی و خراسان جنوبی و بخشهایی از شمال غرب ارتفاعات کرمان و ارتفاعات سیستان و بلوچستان رگبار پراکنده گاهی با رعد و برق و وزش باد خواهیم داشت.
روز جمعه (۲۹ اردیبهشت) در شرق و جنوب شرق، شنبه (۳۰ اردیبهشت) در شمال شرق و جنوب غرب و یکشنبه (۳۱ اردیبهشت) در غرب، جنوب غرب، مرکز و دامنههای جنوبی البرز وزش باد شدید با احتمال خیزش گردوخاک رخ میدهد.
دمای هوا روز جمعه ۲۹ در نیمه غربی و تا شنبه در نیمه شرقی کشور به طور نسبی افزایش مییابد و شنبه و یکشنبه در شمال غرب، غرب سواحل دریای خزر و دامنههای جنوبی البرز نیز کاهش نسبی دما رخ میدهد.
خلیج فارس و تنگه هرمز از جمعه تا یکشنبه، مواج است و دریای خزر نیز از اواخر وقت شنبه و روز یکشنبه مواج خواهد بود.
آسمان تهران روز جمعه، صاف گاهی همراه با وزش باد پیش بینی میشود.
حداقل دمای تهران در روز جمعه ۲۰ و حداکثر دمای ۳۲ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.
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