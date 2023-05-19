به گزارش خبرنگار مهر، استاندار کرمانشاه پنجشنبه با سفری یک روزه مهمان مردم و مسئولین شهرستان روانسر بود که طی آن دیداری صمیمی با جمعی از کولبران مرزنشین برگزار کرد.

در این دیدار که وحید محمدی سرپرست معاونت اقتصادی استانداری کرمانشاه و سردار کوروش آسیابانی جانشین قرارگاه نیروی زمینی غرب کشور حضور داشتند، کولبران دغدغه‌های خود را بدون واسطه با مدیر ارشد استان کرمانشاه در میان گذاشتند.

کولبران مرزنشین در این دیدار بر ضرورت وجود یک ساز و کار قانونی برای فعالیت کولبری تاکید کردند.

محمدطیب صحرایی استاندار کرمانشاه نیز پس از شنیدن دغدغه کولبران، وعده داد که درخواست‌های آنان از جمله تعریف یک ساز و کار قانونی و شفاف برای فعالیت کولبران را به صورت ویژه پیگیری کند.