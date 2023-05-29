سلطان عمان با بدرقه معاون اول رئیس جمهور تهران را ترک کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، هیثم بن طارق، سلطان عمان و هیات همراه دقایقی پیش با بدرقه محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور تهران را ترک کردند.
پادشاه عمان روز گذشته در راستای تقویت روابط دیرینه و دوستانه دو کشور در زمینههای مختلف و گسترش همکاریهای فیمابین به مدت دو روز به تهران سفر کرده بود و در طی این مدت با مقام معظم رهبری و رئیس جمهور دیدار داشت. گفتنی است در جریان سفر رسمی «هیثم بن طارق آل سعید» و هیات همراه به ایران، مقامات دو کشور ۴ سند در حوزه همکاریهای اقتصادی و سرمایهگذاری، همکاری در مناطق آزاد و همکاری در حوزه انرژی به امضا رساندند.
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