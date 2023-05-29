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۸ خرداد ۱۴۰۲، ۱۱:۵۷

پایان سفر دو روزه هیثم بن طارق به‌ایران؛

سلطان عمان با بدرقه معاون اول رئیس جمهور تهران را ترک کرد

سلطان عمان با بدرقه معاون اول رئیس جمهور تهران را ترک کرد

هیثم بن طارق، سلطان عمان و هیات همراه دقایقی پیش با بدرقه محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور تهران را ترک کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیثم بن طارق، سلطان عمان و هیات همراه دقایقی پیش با بدرقه محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور تهران را ترک کردند.

پادشاه عمان روز گذشته در راستای تقویت روابط دیرینه و دوستانه دو کشور در زمینه‌های مختلف و گسترش همکاری‌های فیمابین به مدت دو روز به تهران سفر کرده بود و در طی این مدت با مقام معظم رهبری و رئیس جمهور دیدار داشت. گفتنی است در جریان سفر رسمی «هیثم بن طارق آل سعید» و هیات همراه به ایران، مقامات دو کشور ۴ سند در حوزه همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری، همکاری در مناطق آزاد و همکاری در حوزه انرژی به امضا رساندند.

کد مطلب 5797167
هادی رضایی

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