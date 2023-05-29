بهره برداری از ۳۰۰ حلقه چاهک آب کشاورزی در منطقه سیستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز دوشنبه با حضور مدیر کانون‌های خدمت رضوی آستان قدس در سیستان و بلوچستان، رئیس و معاونین و مدیران سازمان جهاد کشاورزی استان، ائمه جمعه، فرمانداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی و بهره برداران کار حفر و تجهیز ۳۰۰ حلقه چاهک آب کشاورزی در منطقه سیستان به اتمام رسیده و بهره برداری از این چاهک ها، آغاز شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان در این مراسم، ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین، گفت: با توجه به ادامه شرایط خشکسالی در منطقه سیستان و لزوم حفظ وضع موجود کشاورزی و ماندگاری مردم در منطقه، حفر چاهک‌های کشاورزی برای ایجاد درآمد و اشتغالزایی بهره‌برداران بسیار سرنوشت ساز است بر همین اساس بنیاد کرامت رضوی آستان قدس با همکاری قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) سپاه پاسداران و سازمان جهاد کشاورزی استان اقدام به حفر و تجهیز چاهک آب کشاورزی در این خطه کرده‌اند.

سید محمدرضا سیدحسینی افزود: از ابتدای امسال تاکنون، کار حفر ۵۰۰ حلقه چاهک در دستور کار قرار داشته که به امروز به مناسبت دهه کرامت و در آستانه میلاد حضرت امام رضا (ع)، ۳۰۰ حلقه چاهک آماده بهره برداری شده و طی این مراسم، به بهره‌برداران منطقه سیستان تحویل می‌شود و کار حفر و تجهیز ۲۰۰ حلقه چاهک دیگر نیز همچنان ادامه دارد.

وی تصریح کرد: احداث ۵۰۰ باب استخرهای دو منظوره شیلاتی و کشاورزی، احداث ۳۰۰ حلقه چاهک جدید، حفظ و احیا و نگهداری ۲۰۰ حلقه چاهک موجود از دیگر برنامه‌های حمایتی آستان قدس برای بهره برداران منطقه است.

شایان ذکر است مراسم افتتاح این چاهک ها، با حضور وبیناری تولیت آستان قدس رضوی، مدیر عامل بنیاد کرامت رضوی و بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس، فرمانده قرارگاه امام حسن مجتبی علیه السلام در شهرستان هامون برگزار شد.