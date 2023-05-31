نیازمند ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، نادر تقی زاده ظهر چهارشنبه در جلسه مشترک شورای معاونین سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل با حضور مدیر کل ستاد فرمان حضرت امام (ره) و تیم اقتصادی بنیاد احسان اظهار کرد: به دلیل نبود صنایع تبدیلی و تکمیلی در استان شاهد خام فروشی محصولات کشاورزی هستیم که سبب شده ارزش افزوده حاصل از این محصولات به استان‌های صنعتی سرازیر شود.

وی با تاکید بر اینکه نیازمند توجه جدی و سرمایه گذاری در حوزه راه اندازی صنایع تبدیلی و تکمیلی هستیم، خاطرنشان کرد: به دلیل تولید محصولات با ارزش کشاورزی در شهرک‌های گلخانه‌ای در داخل استان اردبیل اگر صنایع تبدیلی و تکمیلی راه اندازی شود قطعاً در سودآوری این بخش تأثیر بسزایی خواهد داشت و کشور نیز از بسیاری محصولات وارداتی خودکفا خواهد شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل آماده سازی زمین یک هزار و ۶۰۰ هکتاری شهرک گلخانه‌ای در دشت مغان را یکی از بسترهای سرمایه گذاری برای بخش خصوصی دانست و گفت: این شهرک زمینه مناسبی برای تولید محصولات گلخانه‌ای بوده و بستر مناسبی را نیز برای صادرات این محصولات به کشورهای حوزه قفقاز خواهد داشت.

تقی زاده سرمایه گذاری در بخش ماشین آلات کشاورزی به دلیل نیاز شدید و متقاضی زیاد در این حوزه را یادآور شد و بیان کرد: جای خالی تولید ماشین آلات کشاورزی در استان احساس می‌شود و اگر در این خصوص سرمایه گذاری شود قطعاً استقبال خواهیم کرد.

وی بیان کرد: اقدامات مناسبی در راستای آبیاری تحت فشار در استان انجام شده و بالغ بر ۲۴۰ هزار هکتار آبیاری مدرن در استان انجام شده که به دلیل شرایط اقلیمی خشکسالی زمینه سرمایه گذاری در بخش آبیاری تحت فشار و مدرن در استان نیز وجود دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل تصریح کرد: عسل اردبیل به دلیل کیفیت بالا و مرغوبیت در صورت سرمایه گذاری مناسب می‌تواند به یک برند ملی و جهانی تبدیل شود که دست سرمایه گذاران را نیز در این حوزه به گرمی می‌فشاریم.

تقی زاده گفت: نیاز استان به تولید کود و سموم سازگار با محیط زیست، سردخانه‌های زیر صفر، گیاهان دارویی، بذرهای مختلف از جمله تولید بذر مینی تیوبر سیب زمینی … به ویژه در حوزه دانش بنیان مهمترین مباحث سرمایه گذاری است که سرمایه گذاری در این بخش همراه با توریسم کشاورزی می‌تواند بستر مناسبی را برای سرمایه گذاری فراهم کند.

در این جلسه مدیر کل ستاد فرمان حضرت امام (ره) نیز سرمایه گذاری در کشاورزی در تأمین امنیت غذایی کشور و کاهش وابستگی را مهم ارزیابی کرد و افزود: با توجه به اینکه بخش کشاورزی با سفره مردم سروکار دارد تأمین غذای مورد نیاز مردم باید دغدغه اصلی سرمایه گذاران این حوزه باشد.

مهدی افتخاری بیان کرد: تیم اقتصادی بنیاد احسان با احصای قابلیت‌های سرمایه گذاری کشاورزی استان به ویژه در حوزه دانش بنیان آمده سرمایه گذاری‌های گسترده است.