ایجاد سه ناحیه در پایتخت به‌ عنوان نواحی پیشران هوشمندسازی

به گزارش خبرگزاری مهر، آئین امضای تفاهم‌نامه‌ای چهارجانبه بین شهرداری تهران با وزارت علوم، معاونت علمی رئیس جمهور و دانشگاه تهران مبنی بر راه‌اندازی ناحیه نوآوری تهران در محل پارک علم و فناوری برگزار شد.

علیرضا زاکانی شهردار پایتخت در آئین امضای این تفاهم‌نامه ضمن تبریک میلاد امام رضا (ع) ابراز داشت: شهر تهران کلانشهری است که هر اتفاقی در آن می‌افتد توسط سایر کلانشهرها الگوبرداری می‌شود.

وی ادامه داد: پایتخت نماد کارآمدی هم به‌حساب می‌آید و از این رو فراز و نشیب‌های آن به سرعت مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.

شهردار تهران تصریح کرد: امروز تهران دچار مسائل متعدد اعم از ترافیک، آلودگی هوا و موضوعات مختلف اجتماعی و فرهنگی است که از دور مانند یک کلاف سردرگم نشان می‌دهد و کمتر کسی جرأت نزدیک شدن به آن را دارد اما از آنجایی که حدیث داریم، «العلم السلطان»، با علم و دانش می‌توان این کلاف را باز کرد.

وی در ادامه افزود: امروز بیست و یک ماه است که در خدمت شهروندان تهرانی هستیم، طی این دوران ممکن است در تنگنا قرارگرفته باشیم اما در انسداد هرگز نبوده‌ایم.

زاکانی با بیان اینکه برای حل نظام مسائل شهر یک نظام مدیریتی در نظر گرفتیم که طی آن همه با کمک هم در شهر بار مشکلات را به‌دوش می‌کشند و در میدان حاضر می‌شوند، گفت: درواقع گره‌گشای تدابیر تهران بخش اندیشه‌ای شهر است و از آنجایی که بیشترین تعداد اندیشمند اعم از دانشجو و اساتید و … در این شهر قرار دارد - در گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته- می‌توان از این ظرفیت بیشترین بهره را در جهت خدمات دهی بهتر به شهروندان برد.

وی تصریح کرد: ما ۴ تحول را در نظر گرفته‌ایم. در بخش اول تحولات مدیریت شهری برای حل معضلات شهری و برون رفت از مشکلات از اندیشمندان کمک می‌گیرد.

زاکانی با اشاره به فرسودگی کالبد شهری، اظهار داشت: بخش بعدی کالبد شهر است که فرسوده شده و مسائل متعددی دارد. توجه به علم و دانش و سرریز کردن آن در فضای شهر امکان عبور از این فرسودگی و گلوگاه را به ما می‌دهد. بخش سوم، حوزه زیست شهری است زیرا شهر یک زیست بومی با روح و کالبد درهم تنیده دارد که توجه به این موضوع ایجاب می‌کند تا سبک زندگی برای آن ایجاد شود.

شهردار تهران اذعان داشت: همه این تحولات نیازمند یک تحول چهارمی است که طی آن با تکیه بر اهالی علم و فناوری به میانبرهایی که برای حل مسائل لازم است، می‌توانیم برسیم. لذا برای تهران باید یک هویت فناورانه خلق کنیم، هم به عنوان متقاضی و هم به عنوان حامی.

وی ادامه داد: از همان ابتدا تلاشمان این بود که بتوانیم پارک ولایت را به عنوان پارک علم و فناوری شهر تهران قرار بدهیم و با اختصاص ۲۰۰ هکتار فضای شهرکی، زمینه را برای حضور همه افرادی که در حوزه فناوری و نوآوری فعالیت دارند، اعم از فعالین دانشگاهی و حتی غیر دانشگاهی مهیا کنیم. کارخانه سیمان ری یا فضای ۵ هکتاری جنگ خیابان پیروزی نیز برای این موضوع در نظر گرفته شده است.

شهردار تهران، تصریح کرد: گام بعدی ما این بود که سه ناحیه در تهران مورد دقت قرار بگیرد که این سه ناحیه در شرق، مرکز و غرب تهران است و محدوده دانشگاه‌های شریف، تربیت مدرس، تهران، امیرکبیر و علم و صنعت را شامل می‌شود و تفاهماتی در این زمینه صورت گرفته است. این سه ناحیه، پیشران در هوشمندسازی در کشور هستند و حمایت از این مساله و البته خدمت به اهل علم را بر خود واجب می‌دانیم.

مقیمی رئیس دانشگاه تهران هم در این مراسم اظهار داشت: در روزهای آغازین مسئولیت خود در دانشگاه تهران با همکاران، هدف‌گذاری کیفی و کمی برای توسعه پارک داشتیم تا در ۴ ساله مدیریت ۲۰۰۰ واحد فناور دانش بنیان را تولید کنیم. پیش از ورود ما به مجموعه دانشگاه تهران، ١٨٠ شرکت در پارک علم و فناوری مستقر بود که امروز این تعداد افزایش چشمگیری داشته است.

مقیمی با اشاره به همکاری چهار نهاد دولتی در توسعه پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، گفت: نهادهای ۴ گانه شهرداری تهران، وزارت علوم و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به همراه دانشگاه تهران همگی این تفاهم نامه را امضا کرده و به توسعه این فعالیت علمی کمک می‌کنند. دانشگاه تهران نیز تمام تلاش خود را به کار می‌گیرد تا این فناوری را توسعه دهد و علم نافع را تولید کند. وزارت علوم هم در این زمینه به تولید علم نافع معتقد و بنا بر تولید آن دارد.

توسعه شهری و محلی از طریق دانش بنیان‌ها توسط شهرداری تهران

وی در ادامه با بیان اینکه شهرداری تهران نیز توسعه شهری و محلی را از طریق دانش بنیان‌ها تشخیص داده است، اظهار کرد: دانشگاه تهران هم هدف دارد تا به عنوان نماد آموزش عالی در جامعه اثر گذار باشد. مقیمی تاکید کرد: از جمله اهداف نهادهای ۴ گانه این است که ناحیه نوآوری تهران تحقق پیدا کند و امیدواریم که در پی آن رفاه و توسعه محلی نیز تحقق پیدا کند.

مقیمی با ارائه توضیحاتی درباره مزایای ناحیه نوآوری دانشگاه تهران، گفت: این نواحی در حقیقت فضایی برای وارد کردن دانشگاه به زندگی مردم ایجاد می‌کند، منتها باید توجه داشته باشیم تا مردم از حضور دانش بنیان‌ها احساس مزاحمت نداشته باشند و تنها حس افزایش رفاه و توسعه محلی را برایشان به همراه داشته باشد. چرا که ایجاد این فضای دانش بنیان ممکن است یک فضای سرخوردگی محلی را ایجاد کند و ما باید توجه کنیم تا این اتفاق نیفتد و مردم واقف به تلاش نواوری‌ها برای توسعه زندگی شهری خودشان باشند.

روح‌الله دهقانی فیروزآبادی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری نیز در ادامه مراسم آئین تفاهم‌نامه چهارجانبه راه‌اندازی ناحیه نوآوری تهران به ذکر نکاتی در همین خصوص پرداخت.

وی با بیان اینکه ناحیه نوآوری دانشگاه تهران الگوی خوبی است، گفت: دانشگاه شریف حدود ۱۰ سال پیش ناحیه‌ای تشکیل داد و تجربه‌های خوبی در این زمینه دارد. چند نکته در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد؛ اول اینکه ما از تمام ظرفیت‌های مالی و قانون جهش تولید که در اختیار داریم استفاده می‌کنیم تا زودتر آباد شود و توسعه یابد.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری ادامه داد: ناحیه نوآوری شریف جنسش با ناحیه علم و فرهنگ فرق دارد. همیشه تکثیر و توسعه به معنای کپی نیست. هر منطقه‌ای ویژگی‌های خاص خودش را دارد. این مرکز با توجه به ویژگی‌های دانشگاه تهران و منطقه غرب تهران بنا شده و از آن انتظارات خاص داریم. امروزه مفهوم نوآوری اجتماعی به عنوان مفهومی جدی و مورد نیاز است که باید در قلب تهران تزریق شود. داشتن استادان در زمینه علوم انسانی، روانشناسی، ادبیات و غیره در دانشگاه تهران فرصت ویژه‌ای است.

وی افزود: ناحیه نوآوری دانشگاه تهران را بخش خصوصی باید جلو ببرد. ما زیرساخت‌ها را فراهم می‌کنیم. اگر مراقبت نکنیم آسیب می‌بینیم.

دهقانی با اشاره به اینکه بعضی چیزها به یکدیگر نمی‌چسبند مانند علم و ثروت ادامه داد: صنعت به صورت مستقیم به دانشگاه نمی‌چسبد. صنعت جنس زمختی دارد و بازار از نوع حساب و کتاب است اما دانشگاه از جنس نرم است. ناحیه نوآوری منطقه میانی است که شرکت‌های دانش بنیان در آن قرار دارند. این ناحیه‌ها می‌توانند ارتباط بین صنعت و محتوا را برقرار می‌کنند.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری بیان کرد: در سال‌های گذشته فضای نیروی اداری را فراهم ساختیم. شرکت‌های دانش بنیان که عموماً تولیدات سبز و بدون آلودگی دارند، برای انجام فعالیت‌هایشان مشکل است که سوله خارج از شهر بگیرند که باید در داخل شهر سوله‌هایی با امکانات لازم در اختیارشان قرار دهیم.

وی در پایان تصریح کرد: ما نیاز به بازار تخصصی در این زمینه داریم. بازارهایی که دانش بنیان‌ها بتوانند تولیدات شأن را در آن عرضه کنند.