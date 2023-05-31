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۱۰ خرداد ۱۴۰۲، ۱۹:۳۶

«امیدواریم این قانون اجرایی شود»

پولادگر: ممنوعیت عقد قرارداد دلاری مختص استقلال و پرسپولیس نیست

پولادگر: ممنوعیت عقد قرارداد دلاری مختص استقلال و پرسپولیس نیست

معاون قهرمانی وزیر ورزش و جوانان گفت: ممنوعیت عقد قرارداد دلاری مختص باشگاه استقلال و پرسپولیس نیست و شامل همه باشگاه‌ها می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد پولادگر معاون وزیر ورزش و جوانان که برای تماشای بازی استقلال و پرسپولیس در فینال جام حذفی به ورزشگاه آزادی آمده بود، در جمع خبرنگاران حاضر شد و به صورت کوتاه پاسخگوی سئوالات آنها بود.

پولادگر درباره قانون ممنوعیت عقد قرارداد دلاری با بازیکنان و مربیان خارجی که به وزارت ورزش ابلاغ شده است، گفت: بله این دستوری است که ابلاغ شده و امیدواریم بتوانیم آن را اجرا کنیم.

وی در واکنش به اینکه چرا این قانون باید فقط برای دو تیم استقلال و پرسپولیس که زیر مجموعه وزارت ورزش هستند اجرایی بشود؟ گفت: این قانون برای همه باشگاه‌ها است نه استقلال و پرسپولیس.

کد مطلب 5799681

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