کار هواداران استقلال تاسف بار بود/ یحیی با ما قرارداد دارد

به گزارش خبرنگار مهر محمد محمدی در حاشیه دربی صد و یکم و در جمع خبرنگاران گفت: امیدوارم این بازی زیبا و پرگل باشد و شاهد یک بازی جالب از دو تیم باشیم.

وی در خصوص پرتاب بطری از سوی هواداران استقلال به سوی علیرضا بیرانوند تاکید کرد: این حرکت باعث تأسف است و نباید با این رفتار، زیبایی‌های فوتبال را از بین ببریم.

محمدی در پاسخ به این پرسش که بیرانوند در دربی قبل حرکتی نشان داد که باعث ناراحتی هواداران استقلال شد گفت: رفتار زشت از جانب هر کسی باشد قابل قبول نیست و نباید چنین حرکاتی در ورزشگاه صورت بگیرد.

وی درباره احتمال جدایی یحیی گل محمدی از پرسپولیس بعد از بازی با استقلال، تصریح کرد: یحیی با ما قرارداد دارد و طبق قرارداد یک فصل دیگر باید در پرسپولیس باشد.

محمدی در واکنش به طرح معاون رئیس جمهور مبنی بر ممنوعیت عقد قرارداد بازیکنان و مربیان خارجی با دلار گفت: بعید می دانم چنین اتفاقی بیافتد. با این شرایط بازیکن و یا مربی خارجی در ایران نخواهد ماند.