تصاویر اختصاصی «مهر» از طواف زائران با ویلچر در مسجدالحرام

خبرگزاری مهر - مکه مکرمه - رضا خسروی: مسجدالحرام مشهورترین و مقدس‌ترین مسجد در جهان اسلام در شهر مکه است که کعبه، قبله مسلمانان، در آن قرار دارد و هر ساله صدهاهزار زائر عازم این مکان مقدس می شوند تا اعمال حج خود را به جای آورند.

این مکان در طول تاریخ تغییرات زیادی داشته است و با اضافه شدن تعداد زائران در هر سال، مسئولان کشور عربستان تصمیم به توسعه و گسترش فضای مسجدالحرام گرفتند تا بتوانند از حجاج بیشتری میزبانی کنند.

دولت عربستان در طول ۶۰ سال اخیر به طور قابل توجهی مسجدالحرام را توسعه داده است، این توسعه از سال ۲۰۰۸ آغاز شد. ظرفیت مسجدالحرام از ۷۰۰ هزار نفر به ۲.۵ میلیون نفر افزایش داده شد و در اطراف کعبه گذرگاه‌های مرتفع ایجاد شد.

به دلیل تاسیس «ابراج البیت» که پروژه آن در سال ۲۰۱۲ تکمیل شد و در نتیجه آن، هفت هتل بر فراز مسجدالحرام ساخته شد، ۳/۵ میلیون زائر در آن سال در حج شرکت کردند اما پس از آن کشور میزبان تصمیم به محدود کردن زائران گرفت.

هر چند در سالهای شیوع کرونا حج متوقف و در سال ۱۴۰۱ با تعداد محدودی برگزار شد، اما براساس تصمیم مسئولان عربستانی در حج ۱۴۰۲ حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ زائر از کشورهای مختلف حضور خواهند داشت.

افزایش زائران باعث ایجاد محدودیت هایی در اطراف مسجدالحرام و صحن کعبه (مطاف) شد که یکی از آنها انتقال طواف زائران مسن و یا دارای محدودیت های جسمی به طبقه اول بود.

این زائران که توانایی طواف در کنار خانه خدا را ندارند، در طبقه اول با کمک ویلچر این بخش از اعمال خود را انجام می دهند. در زیر تصاویری از طواف با ویلچر زائران در حج ۱۴۰۲ را مشاهده می کنید: