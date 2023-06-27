به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ان‌پی‌آر، الیزابت گیلبرت انتشار رمان «جنگل برفی» را که در روسیه اتفاق می‌افتد، پس از دریافت پیام‌های منفی از سوی خوانندگان اوکراینی که به انتشار هر اثری درباره روسیه اعتراض دارند، به تعویق انداخت.

گیلبرت که نویسنده کتاب پرفروش «بخور، عبادت کن، عشق بورز» است اعلام کرد انتشار این کتاب را متوقف می‌کند. در اطلاعیه‌ای که در توئیتر منتشر شد، گیلبرت گفت رمان آینده او «جنگل برفی» به دنبال انتقاد اوکراینی‌ها که کشورشان در جنگ با روسیه است، از تقویم انتشار حذف خواهد شد.

این رمان قرار بود فوریه ۲۰۲۴ منتشر شود که دقیقاً دو سال پس از شروع جنگ روسیه و اوکراین است. تاریخ انتشار جدیدی برای این کتاب اعلام نشده است.

در همین حال مری راسنبرگر، مدیر عامل انجمن نویسندگان که یک سازمان حرفه‌ای برای نویسندگان است با تاکید بر این که این انجمن معتقد است کتابی هرگز نباید سانسور یا ممنوع شود، گفت هر نویسنده‌ای حق دارد تصمیم بگیرد چه زمانی و چگونه اثر خود را منتشر کند.

وی در بیانیه‌ای گفت به تصمیم گیلبرت که نمی‌خواهد آسیب بیشتری به خوانندگان اوکراینی‌اش وارد کند، احترام می‌گذارد، اما افزود: ما از تحت فشار قرار دادن نویسنده برای عدم انتشار کتابی حمایت نمی‌کنیم. نویسندگان هرگز نباید مجبور شوند کتابی را متوقف کنند و باید حق داشته باشند در صورت تمایل درباره آن صحبت کنند یا نکنند.

ناشر کتاب با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد کسانی که برای پیش‌سفارش این کتاب هزینه پرداخته‌اند، به طور کامل آن را بازپرداخت می‌کنند.

برای تحت فشار قرار دادن این نویسنده این رمان بیش از ۵۰۰ نقد تک ستاره در وب‌سایت توصیه‌های کتاب گودریدز دریافت کرد و سیل نقدهایی که فضای روسی داستان کتاب را محکوم می‌کردند، درفضای اینترنت به راه افتاد.

داستان «جنگل برفی» در اواسط قرن گذشته در میانه سیبری می‌گذرد و درباره گروهی از افرادی است که تصمیم می‌گیرند خود را از جامعه دور کنند تا مجبور به پذیرش حکومت شوروی نباشند.

گیلبرت گفته روی پروژه‌های دیگر تمرکز خواهد کرد. این نویسنده ۵۳ ساله خالق کتاب خاطرات «بخور، عبادت کن، عشق بورز: جستجوی یک زن برای همه چیز در سراسر ایتالیا، هند و اندونزی» است که بیش از ۱۰ میلیون نسخه از آن در سراسر جهان فروخته شده و فیلمی با بازی جولیا رابرتز و خاویر باردم با اقتباس از آن ساخته شده است.