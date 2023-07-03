مردم محله کم برخوردار «آقاجان» خدمات رایگان پزشکی دریافت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، قباد محمدی رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به همراه حجت الاسلام محبی مسئول دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه و معاون تحقیقات بعد از ظهر دوشنبه از ایستگاه سلامت چند تخصصی در محله کم برخوردار آقاجان بازدید کردند.

این تیم پزشکی شامل متخصص عفونی، زنان و زایمان، قلب، گوش حلق و بینی و پزشک عمومی است که به صورت رایگان مردم را ویزیت و داروهای تخصصی نیز به صورت رایگان ارائه کردند.

این برنامه به مناسبت دهه امامت و ولایت و عید بزرگ غدیرخم و به همت سازمان بسیج جامعه پزشکی استان انجام شد و در این بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از ویژه برنامه‌های دانشگاه برای مردم کرمانشاه به مناسبت عید ولایت امیرالمؤمنین (ع) خبر دادند.