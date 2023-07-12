آمادگی جهاد دانشگاهی برای ایجاد رصدخانه جذب و پایش نخبگان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهاد دانشگاهی، کاوه لطفیکیا سرپرست اداره کل دفتر بودجه، تشکیلات و روشهای معاونت پشتیبانی و مدیریت منابع جهاددانشگاهی با اشاره به آخرین وضعیت جذب نیروی انسانی در این نهاد گفت: در ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه کشور جهاددانشگاهی بهعنوان یکنهاد عمومی غیردولتی مشمول این ماده شده است و هر محدودیتی که برای جذب نیرو در سازمانهای دولتی وجود دارد برای این نهاد نیز اعمال میشود.
وی بابیان اینکه پیشازاین انعطاف جهاددانشگاهی در این بود که نیروهای موردنیازش را از طریق سازمان دانشجویان و بخش فرهنگی در دانشگاهها جذب میکرد افزود: در این شیوه نیروهای نخبه در مجموعه دانشگاهی کشف میشدند و روی آنها سرمایهگذاری میشد؛ یعنی نیرو در قالب یک کار دانشجویی در حین تحصیل خود با جهاددانشگاهی همکاری میکرد، پسازآن اگر این نیرو میخواست میتوانست همکاری خود را ادامه دهد، در غیر این صورت بهعنوان یک نیرو که حداقلهای کار علمی و تحقیقاتی را از مجموعه عظیم جهاددانشگاهی فراگرفته، در سایر مجموعههای کشور فعالیتش را ادامه میداد.
سرپرست اداره کل دفتر بودجه، تشکیلات و روشهای جهاددانشگاهی بابیان اینکه بعدازاین قانون، نهادهای بالادستی اجازه جذب این نیروها را ندادند و چند سالی است که ما جذب نیروی انسانی نمیتوانیم داشته باشیم افزود: با توجه به اینکه برنامه هفتم توسعه بهتازگی جهت بررسی به مجلس شورای اسلامی ارائهشده است، حداقل انتظار این است که در خصوص نهادهایی مانند جهاددانشگاهی؛ انعطاف عمل در خصوص جذب نیروی انسانی را بهگونهای که بهصورت مستقیم هزینه اضافهای بر دولت تحمیل نگردد و طبق نظامات داخلی این نهادها؛ هزینه این نوع استخدامها بر عهده خود نهاد و از محل درآمدهای اختصاصی آنها باشد. مادامیکه این اتفاق رخ ندهد ما نمیتوانیم نیروی انسانی نخبهای را که در دانشگاه کشف میکنیم را جذب کنیم.
آمادگی ایجاد رصدخانه جذب و پایش نخبگان در جهاددانشگاهی
وی بابیان اینکه تاکنون جهاددانشگاهی همانند یک مرکز رشد عمل کرده است گفت: پس از چهلوسه سال، هماکنون بسیاری از نیروهایی که به این طریق وارد جهاددانشگاهی شدهاند، جزء نیروهای کارآمد و موفق در سایر دستگاهها هستند.
لطفیکیا بابیان اینکه حتی این امکان وجود دارد که در کنار معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رییس جمهور و بنیاد نخبگان، این افراد با همکاری جهاددانشگاهی شناسایی شوند و در این مجموعه پرورشیافته و در ادامه جذب مراکز علمی - تحقیقاتی بخش خصوصی و دولتی شوند افزود: به نظر میرسد این امکان وجود داشته باشد که فرایند رصدخانه جذب و پایش نخبگان در نهادهای واسطی همچون جهاددانشگاهی ایجاد شود.
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