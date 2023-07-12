سرپرست معاونت علوم تربیتی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، در حکم رئیس دانشگاه آزاد اسلامی آمده است:

«دکتر محمدعلی نادی خوراسگانی

با سلام و تحیات، نظر به مراتب تعهد، تخصص و سوابق ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان «سرپرست معاونت علوم تربیتی و مهارتی دانشگاه» منصوب می شوید.

با توجه به لزوم انسجام رشته‌های تحصیلی و ارتباط موضوعی آنها با معاونت های مربوطه به منظور تمرکز بر اصل مسئله محور بودن دانشگاه، کلیه رشته‌های مرتبط، به ویژه رشته علوم تربیتی در ذیل معاونت مذکور قرار می گیرد.

از جنابعالی انتظار می‌رود با بهره‌گیری از ظرفیت‌های معنوی و مادی و سرمایه‌های انسانی دانشگاه، در جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری مبنی بر گسترش فضای انقلابی، حفظ کیان دانشگاه و مرجعیت علمی کشور با تاکید بر محورهای زیر اهتمام ورزید.

1- راهبری و مدیریت حوزه دانش علوم تربیتی و ارتقای کارکرد زنجیره‌ای نظام آموزش تخصصی دانشگاه در حوزه تعلیم و تربیت به همراه توسعه کمی و کیفی مدارس سما

2- نقش آفرینی موثر به عنوان معاونت موضوعی در حوزه علوم تربیتی و مهارتی

3- ایجاد نظام مدیریت دانش در استخراج مدل‌های تعلیم و تربیت با ابتناء به تعالیم قرآن و اهل بیت (ع) و دانش خلق شده توسط اندیشمندان اسلامی به منظور کاربست در مدارس

4- کیفیت بخشی و تقویت هم‌افزایی میان عوامل زیست بوم آموزش های فنی، حرفه ای و مهارتی

5- ارتقای سطح دانش و فرهنگ دانش آموزان مدارس با بکارگیری فناوری‌های نوین آموزشی و بهره‌مندی از کادر آموزشی مجرب و کارکنان توانمند

6- راهبری و توسعه مرکز تربیت اسلامی کودک (تاک) براساس مدل تربیت اسلامی کودک و تربیت مربیان کودکستان با بهره گیری از توان دانشسرای تعلیم وتربیت

7- ارتقاء کمی و کیفی مدارس معارف اسلامی (سعادت) (بسته دوره های 4+3 سال) و توسعه نرم افزاری و سخت افزاری آن

8- تعامل موثر با وزارت آموزش و پرورش در ایجاد شرایط آموزشی و تربیتی برتر بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

9- ارتقای کمی و کیفی دبیرخانه دائمی قرآن کریم در سازمان و توسعه نرم‌افزاری و سخت‌افزاری آن

10- ایفای مسئولیت های اجتماعی در مناطق محروم در آموزش های عمومی و مهارتی

11- ارتقای کمی و کیفی مدارس عالی مهارتی و دانشکده های مهارت و کارآفرینی در بخش های مختلف صنعتی ، کشاورزی، خدمات و ...

12- توسعه پویش اشتغال با همکاری معاونت تحقیقات، فناوری، نوآوری

13- چابک‌سازی نظام مدیریت مدارس بهمراه اتصال سیستمی و یکپارچه سازی سامانه های اطلاعاتی اداری و مالی مدارس

14- ایجاد نظام شایسته گزینی و بهبود مستمر در مدیران و مربیان مدارس سما

امید است با استفاده از ظرفیت‌های ارزشمند دانشگاه آزاد اسلامی و نیز اجرای سند پنج ساله تحول و تعالی دانشگاه بالاخص بسته‌های کاری «ارتقای کیفیت و کارآمدی دوره‌های تحصیلی» و «پیشرفت علمی مرجعیت‌ساز و تمدن‌آفرین» در کنار سایر معاونت‌های موضوعی با خلاقیت علمی و تفکر بالنده قدم های موثر و ماندگاری بردارید.»

دکتر محمدعلی نادی خوراسگانی با دارا بودن مدرک تحصیلی دکتری مدیریت آموزشی، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان است که معاون برنامه ریزی و امور اقتصاد دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان و مشاور معاون علوم انسانی و هنر دانشکاه آزاد اسلامی و معاون امور مدارس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان را در کارنامه اجرایی دارد.

همچنین دکتر طهرانچی در نامه‌ای جداگانه و با توجه به اتمام دوره چهارساله مسئولیت سیدمحمد بطحائی معاون سابق آموزش‌های عمومی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی، از زحمات و تلاش های وی در دوره مسئولیت قدردانی و برای وی آرزوی موفقیت کرد.