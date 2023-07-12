۴۱۳ میلیارد تومان عوارض به شهرداری اراک در سال جاری پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید بهاالدین میرمحمدی صبح چهارشنبه در نشست با اصحاب رسانه اظهار کرد: سال ۱۳۹۹ مجموع مالیات وصول شده در استان مرکزی ۵ هزار و ۲۰۹ میلیارد تومان، سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۹ هزار و ۱۵۸ میلیارد تومان و سال گذشته ۱۹ هزار و ۵۷۶ میلیارد تومان بوده است که سال گذشته تحقق ۱۲۷ درصدی ایجاد شده است.

وی افزود: میزان تسهیم عوارض سنوات استان سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۲,۱۹۰ میلیارد تومان و سال ۱۴۰۱ بیش از ۳ هزار و ۴۷۵ میلیارد تومان و ۳ ماهه سال جاری ۹۹۸ میلیارد تومان بوده که در سال ۱۴۰۱ رشد ۵۹ درصدی نسبت به سال ماقبل رخ داده است، این رقم به شهرداری و دهیاری‌ها پرداخت شده است. در سال گذشته از رقم مذکور ۱,۴۷۰ میلیارد تومان مربوط به شهر اراک بوده که رشد ۴۲ درصدی داشته است.

مدیرکل امور مالیاتی استان مرکزی بیان کرد: میزان استرداد مالیات مودیان طی سال ۱۴۰۱ برابر با ۴۴۶ میلیارد تومان بوده و نسبت به سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۵۲ درصد رشد در استرداد مالیاتی صورت گرفته است.

میرمحمدی با اشاره به رشد ۱۲ درصدی در تسلیم اظهارنامه‌های مشاغل اشخاص حقیقی در سال ۱۴۰۱ ادامه داد: در ابراز مبلغ مالیات اظهارنامه‌های مشاغل در سال ۱۴۰۱ رشد ۱۵۹ درصدی ایجاد شده که به معنی افزایش بیش از ۲ و نیم برابری در ابراز مبلغ مالیات است.

وی خاطرنشان کرد: تعداد اظهارنامه‌های تبصره ۱۰۰ در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب ۶۳ هزار و ۵۷ مورد و ۸۰ هزار و ۲۴۷ مورد با رشد ۲۷ درصدی و تعداد اظهارنامه‌های عادی در همین سال‌ها به ترتیب ۲۰ هزار و ۶۷۲ مورد و ۲۰ هزار و ۲۷ مورد با منفی ۳ درصد رشد بوده که در مجموع تعداد اظهارنامه‌ها در سال گذشته ۲۰ درصد رشد نسبت به سال ماقبل داشته است.

مدیرکل امور مالیاتی استان مرکزی در خصوص مبلغ اظهارنامه‌ها نیز اضافه کرد: در مجموع در سال ۱۴۰۰ بالغ بر هزار و ۹۸۷ میلیارد ریال و در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۵ هزار و ۱۳۸ میلیارد ریال اظهارنامه با رشد ۱۵۹ درصدی پرداخت شده است.

شناسایی بیش از ۷۴۰۰ خانه خالی در استان مرکزی

میرمحمدی خاطرنشان کرد: در سال گذشته ۵۳ درصد مودیان مشمول ماده ۱۰۰ شامل ۴۲ هزار و ۹۰۵ نفر شامل مالیات صفر، ۱۱ درصد معادل ۸ هزار ۹۴۲ نفر مالیات صفر تا یک میلیون تومان، ۱۵ درصد معادل ۱۲ هزار و ۳۷۶ نفر مالیات ۵ تا ۱۰ میلیون تومان، ۱ درصد معادل ۸ هزار و ۸۴۵ نفر مالیات بالای ۱۰ میلیون تومان و ۸۰ هزار و ۲۴۷ نفر تبصره ماده ۱۰۰ بوده‌اند.

وی اضافه کرد: برای اولین بار درآمدهای مالیاتی از درآمدهای نفتی پیشی گرفته به طوری که بیش از ۳۵ درصد از منابع عمومی دولت را درآمدهای مالیاتی تأمین می‌کند.

مدیرکل امور مالیاتی استان مرکزی در خصوص اهم اقدامات سازمان امور مالیات در سال ۱۴۰۱ گفت: اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، اجرای قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری مودیان مالیاتی، راه اندازی ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی، بهره برداری از نرم افزار تلفن همراه مالیات من برای تمامی مودیان و فعالان اقتصادی از جمله این اقدامات بوده است.

وی در خصوص مالیات بر خانه‌های خالی گفت: مسکونی بودن خانه و داشتن بیش از ۲ باب مسکن و خالی بودن خانه بیش از ۱۲۰ روز مشمول مالیات می‌شوند، متراژ مشمول در اراک بالای ۲۰۰ متر و روش محاسبه مالیات بر اساس ارزش اجاره ماهیانه منهای ۲۵ درصد است. رقم مشمول برای سال نخست ۶ برابر و برای سال دوم ۱۲ برابر و برای سال سوم ۱۸ برابر خواهد شد.

میرمحمدی اضافه کرد: در خصوص خانه‌های لوکس و باغ ویلاها امسال خانه‌های با ارزش بالای ۲۰ میلیارد تومان مشمول مالیات خواهند شد، همچنین خودروهای لوکس بالای ۳ میلیارد تومان مشمول یک درصد مالیات هستند.

وی تاکید کرد: در سطح استان ۳۴۴ باغ ویلا و خانه لوکس، ۱۷۵۳ خودرو لوکس و ۷۴۷۹ خانه خالی از سکنه شناسایی شده است که باید تا پایان بهمن ماه مالیات خود را پرداخت کنند.